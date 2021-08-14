TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, transferleri bir bir açıklamaya devam ediyor.

Yeşil-beyazlı kulüp bu kez de Burak Kapacak karşılığında kiralık olarak kadrosuna kattığı Fenerbahçe'nin genç oyuncusu İsmail Yüksek'i resmen duyurdu.

"Genç orta saha oyuncusu İsmail Yüksek ile transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. İsmail Yüksek'e kulübümüze hoş geldin diyor, Bursaspor formasıyla başarılı bir kariyer geçirmesini diliyoruz."

Yeşil beyazlılar daha önce de Gana asıllı Alman kanat oyuncusu Reagy Ofosu, 26 yaşındaki kanat oyuncusu Hasan Ayaroğlu, 31 yaşındaki sol bek Ufuk Budak, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Ozan Sol, 26 yaşındaki eldiven Erhan Erentürk ve Hırvat savunmacı Luka Capan'ı açıklamıştı.