Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Trabzonspor-Roma maçının biletleri Passolig üzerinden satışa çıkarıldı.

Biletler, sadece Trabzonspor Passolig kart sahipleri tarafından alınabilecek.

Medical Park Stadı'nın yüzde 50 kapasitesi oranında satışa sunulacağı ve tribünde yerini almak isteyen taraftarlara çift doz aşı olma zorunluluğu getirildi.

İki doz aşı olan kişilerin son dozunun üzerinden en az 14 gün geçmesi gerekiyor.

Ayrıca, yurt dışında yaşayan taraftarların da aynı kurallar kapsamında olduğu ve çift doz aşılarını pasaportlarına işletmeleri gerekiyor.

Bilet fiyatları kategorilerine göre şu şekilde belirlendi:

VIP Platinum: 1000 lira. VIP Gold: 800 lira. VIP Silver: 600 lira Batı tribün: 500 lira.

Doğu tribün: 350 lira. Fırtına tribün: 200 lira. Kale arkaları: 150 lira. Misafir takım: 150 lira.