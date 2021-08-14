Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetti.

İtalyan teknik adam Francesco Farioli ile yola devam eden Fatih Karagümrük, ilk maçını kazanarak sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Karagümrük'ün gollerini 10. dakikada Papy Djilobodji kendi kalesine, 19. dakikada Aleksandar Pesic, 90. dakikada Ahmed Musa ağlarla buluşturdu.

Gaziantep ekibi ise Erol Bulut yönetimindeki ilk Süper Lig maçında puanla tanışamadı. Kırmızı siyahlı ekibin gollerini ise 17. dakikada Angelo Sagal ile 90+4. dakikada Djilobodji kaydetti.

Öte yandan Sagal 45. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek Gaziantep FK'yı 10 kişi bıraktı. Sagal ilk sarı kartını 37. dakikada görmüştü.

[Fotoğraf: İHA]

İlk yarının önemli anları

8. dakikada orta alanda topu alan Jefferson Junior’un ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşu kaleci Viviano oyun alanı içine çeldi.

GOL - 10. dakikada Ahmed Musa’nın sağ taraftan verdiği pasta topla buluşan Pesic’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Djilobodji’nin müdahalesiyle ağlara gitti. 1-0

17. dakikada ceza sahası içinde topu alan Dicko, Karagümrüklü futbolcunun müdahalesi sonra yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 17. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Sagal topu ağlara gönderdi. 1-1

GOL - 19. dakikada topu alan Erhun’un ceza sahası içine ortasında Pesic kafayla topu filelere gönderdi. 2-1

27. dakikada ceza sağası dışında topu alan Pesic’in sert şutunu kaleci Günay oyun alanı içine çeldi.

35. dakikada sağ taraftan Olkowski’nin ceza sahası içine yaptığı ortada Sagal’ın kafa vuruşunu kaleci Viviano çıkardı. Dönen topa Dicko’nun yaptığı vole vuruşunda topu Viviano iki hamlede kontrol etti.

KIRMIZI KART - 45+2. dakikada Gaziantep 10 kişi kaldı. Sagal'ın rakip ceza sahası çizgisi üzerinde Efe Tatlı'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Cüneyt Çakır, Şilili oyuncuyu ikinci sarı karttan kırmızı kart göstererek oyun alanı dışına gönderdi. Sagal'ın 37. dakikadan bir sarı kartı bulunuyordu.

Karşılaşmanın ilk yarısını VavaCars Fatih Karagümrük 2-1 önde tamamladı.

[Fotoğraf: AA]

İkinci yarının önemli anları

68. dakikada sol kanattan topla hareketlenen Kerim Frei'nin ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Günay gole izin vermedi.

84. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Ahmed Musa'nın sert şutunda top yandan auta gitti.

GOL - 90. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta sol kanattan ceza sahasına giren Kerim Frei, topu arka direkteki Ahmed Musa ile buluşturdu. Nijeryalı forvetin rakip 2 futbolcuyu çalımladıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.

GOL - 90+4. dakikada Gaziantep ikinci golü buldu. Kitsiou'nun uzun pasında Djilobodji'nin kafayla indirdiği top, Zukanovic'e çarpıp tekrar bu oyuncunun önünde kaldı. Djilobodji'nin çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-2.

Fatih Karagümrük, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Tarık Ongun

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Benatia (Dk. 79 Burak Bekaroğlu), Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ahmed Musa (Dk. 90+3 Muhammed Pehlivan), Erhun Öztümer, Efe Tatlı (Dk. 70 Jimmy Durmaz), Kerim Frei (Dk. 90+3 Salibur), Pesic (Dk. 70 Vato Arveladze)

Gaziantep: Günay Güvenç, Olkowski (Dk. 70 Kitsiou), Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Ulaş Zengin (Dk. 63 Halil İbrahim Pehlivan), Mendyl (Dk. 80 Börven), Recep Niyaz (Dk. 62 Kenan Özer), Jefferson, Furkan Soyalp (Dk. 80 Doğan Erdoğan), Sagal, Dicko

Goller: Dk. 10 Djilobodji (Kendi kalesine), Dk. 19 Pesic, Dk. 90 Ahmed Musa (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 17 Sagal (Penaltıdan), Dk. 90+4 Djilobodji (Gaziantep)

Sarı kartlar: Dk. 49 Pesic, Dk. 82 Biglia (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 59 Mendyl (Gaziantep)

Kırmızı kart: Dk. 45+2 Sagal (Gaziantep)