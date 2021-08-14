Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetti. Süper Lig’e 18 yıl sonra dönen Altay, 2021-22 sezonuna çok iyi bir başlangıç yaparak girdi.

Siyah-beyalılar sezonun ilk haftasında konuk ettği Yukatel Kayserispor’u Bornova’da net bir skorla geçti

İzmir temsilcisi yeni golcüsü Daouda Bamba’nın 9. ve 45+1. dakikalarda attığı gollerle 2 farkı yakaladı, Thaciano, 86. dakikada ağlara gönderdiği golle 3 puanı perçinleyen isim oldu.

Geçen sezon TFF 1. Lig play-off finalinde Süper Lig vizesi alan Altay, ilk haftayı galibiyetle tamamladı.

[Fotoğraf: İHA]

Mustafa Denizli 6. maçını da kaybetmedi

TFF 1. Lig'de bitime 2 hafta kala Altay'ın başına geçen Mustafa Denizli, siyah-beyazlı ekibin başında galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Geçen sezon Denizli yönetiminde ligde Ümraniyespor ve Bandırmaspor'u mağlup eden siyah-beyazlı ekip, play-off'ta İstanbulspor'la oynadığı 2 maçı da kazandıktan sonra play-off finalinde Altınordu'yu yendi.

Altay, Süper Lig'e de Yukatel Kayserispor galibiyetiyle başladı.

[Fotoğraf: AA]

Altay 18 sezon sonra Süper Lig'e döndü

Süper Lig'deki son karşılaşmasına 31 Mayıs 2003'te Güngören Belediye Stadı'nda İstanbulspor'a karşı çıkan siyah-beyazlı ekip, ligde 6650 gün sonra Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Yukatel Kayserispor'u konuk etti.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, bu sezon kadroya katılan 5 yeni isme ilk 11'de şans verdi.

Yeni oyunculardan kaleci Mateusz Lis, Daouda Bamba, Mohammad Naderi, Cesar Pinares ve Martin Rodriguez forma giyerken, geçen sene TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen kadroda yer alan futbolculardan Murat Akça, Andre Poko, Leandro Kappel, Khaly Thiam, Cebrail Karayel ve İbrahim Öztürk de mücadele etti.

[Fotoğraf: AA]

Yalçın Koşukavak'ın kadro tercihi

Geçen sezonu Yukatel Kayserispor'da tamamladıktan sonra bu sene de göreve devam eden teknik direktör Yalçın Koşukavak sezonun ilk maçında 7 yeni isme şans verdi.

Altaylı taraftarların takımlarını yalnız bırakmadığı müsabakadan önce Kastamonu, Sinop ve Bartın illeri başta olmak üzere Karadeniz Bölgesinde meydana gelen sel felaketlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

[Fotoğraf: AA]

İlk yarının önemli anları

GOL - Karşılaşmanın 8. dakikasında Altay öne geçti. İbrahim Akdağ'ın kale önündeki kaleci Doğan'a aktardığı topa baskı yapan Pinares, meşin yuvarlağı kaptıktan sonra topu Bamba'ya aktardı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0.

10. dakikada hızlı gelişen Altay atağında sol kanattan Rodrigues'in verdiği pasla ceza sahası içinde Pinares'in aktardığı topu Bamba filelere gönderdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Suat Arslanboğa pozisyon başlangıcında Bamba'nın Kolovetsios'a yaptığı faul gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

24.dakikada Rodrigues'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Murat'ın kaleye göndermek istediği top direkten döndü. Araya giren savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında Cebrail'in sağ kanattan kaleye doğru gönderdiği topa iyi yükselen Bamba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

GOL - Altay, 45+1. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta ceza sahası içinde Cebrail'in yaptığı ortada kale önünde kaleye ters durumdaki Bamba, topukla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Altay 2-0 önde tamamladı.

[Fotoğraf: İHA]

İkinci yarının önemli anları

50. dakikada Rodriguez'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde müsait durumdaki Kappel'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

84. dakikada Attamah'ın ceza sahası dışından attığı sert şutta kaleci Lis, topu kornere uzaklaştırdı.

GOL - 86. dakikada Altay farkı 3'e çıkardı. Sağ çapraz pozisyonda Cebrail'in attığı şut kaleci Doğan'ın da müdahalesiyle direkten dönüp penaltı noktası yakınındaki Thaciano'nun önüne geldi. Bu oyuncunun şutunda top filelere gitti: 3-0.

Karşılaşma Altay'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Ali Tuna

Altay: Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Naderi, Kappel (Dk. 87 Erhan Çelenk), Poko (Dk. 87 Zeki Yıldırım), Thiam, Rodriguez, Pinares (Dk. 68 Thaciano), Bamba

Yukatel Kayserispor: Doğan Alemdar, Onur Bulut (Dk. 46 Attamah), Kolovetsios, Hosseini, Carole, Kvrzic, Avramovski (Dk. 46 Mane), İbrahim Akdağ, Cardoso, Emrah Başsan (Dk. 74 Ramazan Civelek), Mustafa Pektemek (Dk. 74 Gökhan Sazdağı)

Goller: Dk. 8 ve 45+1 Bamba, Dk. 86 Thaciano (Altay)

Sarı kart: Dk. 45+2 Uğur Demirok (Yedek kulübesinde) (Yukatel Kayserispor)