Tabiat Binicilik Merkezi Kulübünün başkanı Şeyda Çilek Cihan, binicilik merkezinde yetişkinlere hizmet veren binicilik kulübü, 4 ila 14 yaş arasındaki çocukların eğitim aldığı pony kulüp, doğaseverlerin buluştuğu country kulüp, 2 ila 7 yaş arasında atla ilk kez tanışan çocuklar için self binicilik programlarının olduğunu söyledi.

Cihan, kulüpte lisanslı sporcuların olduğunu ve 200'e yakın öğrencinin eğitime devam ettiğini belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Cihan, 6-7-8 Ağustos'ta Pony Engel Atlama Türkiye Kupası ve Türkiye Şampiyonası'nda Tabiat Binicilik Merkezi öğrencilerinden Ela Sönmez'in P2 kategorisinde birinci, Beyda Gizem Yavaş'ın da ikinci olduğuna değindi.

Cihan, binicilerinden Mina Baştürk'ün Equifun kategorisinde Türkiye Kupası birincisi, Eslem Çalışkan'ın ise P1 kategorisinde birinci olduğunu vurguladı.

[Fotoğraf: AA]

Binicilerden Ela Sönmez de merkezde 5 yılı aşkın süredir eğitim gördüğünü belirterek, çok sevdiği atıyla vakit geçirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Yaklaşık 2 yıldır eğitim alan 7 yaşındaki Eslem Çalışkan da P1 kategorisinde birinci olduğunu anımsatarak, yarışmayı önde tamamlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Kulüp sporcusu 11 yaşındaki Öykü Özer ise Equifun kategorisinde Türkiye ikinciliğinin olduğuna değinerek, hedefinin gelecekte Türkiye Kupası'nda birinciliği göğüslemek olduğunu belirtti.