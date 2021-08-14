Geçen sezon Lille ile şampiyonluk kazanan Fransız teknik adam Christophe Galtier, yeni takımı Nice ile geldiği Pierre Mauroy Stadı'ndan farklı galibiyetle ayrıldı.

Nice, 1. dakikada Dolberg'in golüyle 1-0 öne geçti. 6. dakikada Boudaoui'nin golüyle Nice, skoru 2-0'a getirdi. 45+3. dakikada Gouiri'nin golüyle farkı 3'e çıkaran Nice, ilk yarıyı da 3-0 önde kapattı.

64. dakikada Dolberg, bir kez daha sahneye çıkarak kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü attı ve skoru 4-0'a getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Nice, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Lille'de forma giyen milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, maça ilk 11'de başladı. Yusuf Yazıcı, 65. dakikada yerini Amadou Onana'ya bıraktı.

Bu sonucun ardından Nice, puanını 4'e yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, Lille ise 1 puanda kaldı.

Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Lille, Saint-Etienne ile deplasmanda, Nice ise kendi sahasında Olimpik Marsilya ile karşı karşıya gelecek.