Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda UEFA Avrupa Ligi'ndeki St. Johnstone karşılaşmasında 45 dakikadan fazla süre alan oyuncular günü sahada ve salonda yenilenme çalışması yaparak tamamladı.

Sahada yenilenme çalışması yapan grup ile antrenmana başlayan diğer oyuncular ise daha sonra pas çalışmaları üzerinde durdu.

Sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale taktik oyun gerçekleştirdi.

Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson, takımla beraber ilk kez antrenmanda yer aldı.

Giresunspor maçı hazırlıklarını yarın sabah tamamlayacak sarı-kırmızılılar, saat 16.00'da özel uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na hareket edecek.