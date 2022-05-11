Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Tarihinde bu kupayı henüz müzesine götüremeyen Demir Grup Sivasspor, bu sene kupa hasretine son vermeyi hedefliyor.

Sivas ekibi daha önce üç kez kapısından döndüğü Türkiye Kupası finaline bu kez çıkmak istiyor. Yiğidolar 2009'da Fenerbahçe, 2013'de Trabzonspor, 2015'te ise Galatasaray'a yarı finalde elenmişti.

Alanyaspor ise son dönemlerde kupada gösterdiği başarılarıyla dikkat çekiyor. Son iki sezonda bir final, bir de yarı final oynayan Akdeniz temsilcisi, ikinci kez finale çıkmayı hedefliyor.

İki takım arasında oynanan yarı final ilk maçını Demir Grup Sivasspor 2-1 kazanmıştı.

Kayserispor rakibini bekliyor

Turu geçen taraf finalde Yukatel Kayserispor'un rakibi olacak. Ziraat Türkiye Kupası finali 26 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 20.45'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Sivasspor’un kupa serüveni

Demir Grup Sivasspor, Türkiye Kupası serüvenine 5. turdan başladı. Kırmızı beyazlılar, MKE Ankaragücü, Bandırmaspor ile Vavacars Fatih Karagümrük'ü yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Alanyaspor kupaya 4. turdan başladı

Aytemiz Alanyaspor da kupa macerasına 4. turdan başladı. Turuncu yeşilliler, Osmaniye FK, Mardin 1969, Adana Demirspor ve Gaziantep FK’yı yenerek yarı finale yükseldi.

Muhtemel 11'ler

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Aaron, Uğur, Hakan, Ulvestad, Fajr, Erdoğan, Gradel, Kayode.

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Milunovic, Awaziem, Borja, Umut, Emre, Novais, Efecan, Candeias, Diedhiou.