Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda 22 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak karşılaşmanın biletlerinin www.passo.com.tr adresinden ve Passolig kart gişelerinde satışa sunuldu.

Bilet fiyatları 1. kategori 100 lira, 2. kategori 60 lira, 3. kategori 30 lira olarak belirlendi.