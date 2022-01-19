Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 12:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivasspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı
Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa sunuldu.
Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda 22 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak karşılaşmanın biletlerinin www.passo.com.tr adresinden ve Passolig kart gişelerinde satışa sunuldu.
Bilet fiyatları 1. kategori 100 lira, 2. kategori 60 lira, 3. kategori 30 lira olarak belirlendi.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 23. hafta maçında Demir Grup Sivasspor’umuz ile #Fenerbahçe arasında 22 Ocak Cumartesi günü saat 16.00’da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı.— Demir Grup Sivasspor (@Sivasspor) January 19, 2022
Detaylar https://t.co/DOf0DONGtm pic.twitter.com/gtCZswUh1h
Etiketler: Sivasspor Fenerbahçe Süper Lig
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