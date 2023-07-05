Sivasspor Emrah Başsan'ı renklerine bağladı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Emrah Başsan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Deneyimli futbolcu, kulüp tesislerinde başkan vekili Bahattin Eken'in katıldığı törende kendisini kırmızı-beyaz renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Emrah Başsan, geçen sezon Yukatel Kayserispor formasıyla 26 Süper Lig ve 5 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giymiş, 3 gol kaydetmişti.
Kulübümüz Emrah Başsan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. pic.twitter.com/SBgMhNQiRr— Demir Grup Sivasspor (@Sivasspor) July 5, 2023