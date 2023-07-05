Hatayspor İsveçli golcü Carlos Strandberg'i transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Malmö, Club Brugge, CSKA Moskova gibi takımlarda oynayan 27 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Strandberg'in oynadığı takımlarda attığı goller ve yaptığı asistlerle "göz doldurduğu" aktarıldı.
"Tecrübeli golcü Carlos Strandberg ile 4 yıllık sözleşme imzaladık. Düzenlenen imza törenine başkan vekilimiz Aydın Toksöz ve teknik direktörümüz Volkan Demirel katıldı. Strandberg'e hoş geldin diyor, armamızla sonsuz başarılar diliyoruz."
Ailemize Hoş Geldin Carlos Strandberg— Hatayspor (@Hatayspor_FK) July 5, 2023
Malmö, Club Brugge, CSKA Moskova gibi takımlarda forma giyen, 290 maçta 125 gol, 26 asist ile göz dolduran tecrübeli golcü Sercio Carlos Strandberg ile 4 yıllık sözleşme imzaladık.https://t.co/aoSuukS5V3…#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/CIoR4qtS5B