Açık 31.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 05.07.2023 17:38

Hatayspor İsveçli golcü Carlos Strandberg'i transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, İsveçli forvet Carlos Strandberg'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Hatayspor İsveçli golcü Carlos Strandberg'i transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Malmö, Club Brugge, CSKA Moskova gibi takımlarda oynayan 27 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Hatayspor İsveçli golcü Carlos Strandberg'i transfer etti

Strandberg'in oynadığı takımlarda attığı goller ve yaptığı asistlerle "göz doldurduğu" aktarıldı.

"Tecrübeli golcü Carlos Strandberg ile 4 yıllık sözleşme imzaladık. Düzenlenen imza törenine başkan vekilimiz Aydın Toksöz ve teknik direktörümüz Volkan Demirel katıldı. Strandberg'e hoş geldin diyor, armamızla sonsuz başarılar diliyoruz."


ETİKETLER
Hatay Hatayspor Süper Lig Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Arda Fenerbahçe'de kalmak istemiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:26
Borsa İstanbul'dan yeni rekor
18:08
Fransa İslam Konseyi: Müslüman gençler günlük yaşamda ayrımcılığa uğruyor
17:49
Adıyaman’da 9 silah ele geçirildi
17:43
Husumetli aileler kavga etti: 1'i özel güvenlikçi 16 yaralı
17:37
Bodrum açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı
17:35
AB'den toprak sağlığını artırmak için yeni yasa
Budapeşte'de günlük yaşam
Budapeşte'de günlük yaşam
FOTO FOKUS
Hollanda'da fırtına: Ağaçlar devrildi, seferler iptal edildi
Hollanda'da fırtına: Ağaçlar devrildi, seferler iptal edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ