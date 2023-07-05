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Spor
AA 05.07.2023 16:38

Paris 2024 Test Event Yelken Yarışları'nda 7 milli sporcu mücadele edecek

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na hazırlık niteliğindeki Paris 2024 Test Event Yelken Yarışları'nda Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek.

Paris 2024 Test Event Yelken Yarışları'nda 7 milli sporcu mücadele edecek

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 7-16 Temmuz tarihlerinde Fransa'nın Marsilya kentinde gerçekleştirilecek.

Paris 2024 Test Event Yarışları'nda ILCA 7 sınıfından Yiğit Yalçın Çıtak (Fenerbahçe), ILCA 6 sınıfından Nazlı Çağla Dönertaş (Fenerbahçe), formula kite kategorisinde Derin Atakan (Fenerbahçe), IQ foil sınıfında Onur Cavit Biriz (Fenerbahçe), Merve Vatan (İÇDAŞ Spor) ve 470'te Deniz Çınar-Simay Aslan (Fenerbahçe) mücadele verecek.

Türkiye Yelken Federasyonu, başta sporcular olmak üzere Sportif Direktör Tayfun Erey'e, milli takım antrenörleri Mustafa Çakır, Romain Bonnaud, Ferit Ercan, Alp Alpagut, Jaroslaw Miarczynski ve Blazej Ozog'a başarılar dileğinde bulundu.

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