Gençlerin favori adresi: Gençlik Merkezleri

Gelişim çağındaki çocukların spor, sanat ve bilim gibi alanlarla ilgilenmesi hem doğru yönde gelişimleri hem de yeteneklerinin keşfedilmesi açısından önemli.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Gençlik Merkezleri, bu alanlarda yapılan sayısız etkinliği çocuk ve gençlerle buluşturuyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Tenisten müziğe, el sanatlarından inovasyon sınıflarına…

Gençlik Merkezleri haftanın 7 günü ücretsiz hizmet veriyor. Merkezlerde el sanatları atölyesi, müzik sınıfları, güvenli ve sessiz bir ortamda ders çalışma olanağı sunan kütüphane, sinema salonları, inovasyon sınıfları, dinlenme odası, sohbet ve oyun odası, tenis kortu, futbol ve basketbol sahaları gibi pek çok imkan bulunuyor.

Gençlik Merkezleri’ndeki atölyeler gençlerin istekleri doğrultusunda belirleniyor. Dolayısıyla merkezlerdeki atölyeler il ve ilçeye göre farklılık gösterebiliyor. Atölye ve eğitimler alanında uzman eğitmenler tarafından veriliyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

“Merkezlerimiz gençlerimizle güzel”

Altındağ Gençlik Merkezi Müdürü Bahadır Özçelik, Gençlik Merkezleri’nin çocuk ve gençleri hem kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu hem de yeteneklerinin keşfedilmesine yardımcı olduğunu belirtiyor:

“35 farklı alanda, ayda yaklaşık 3 bin etkinlikle gençlerimize hizmet veriyoruz. Bu faaliyetlerin tamamı ücretsiz. Gençlik Merkezleri’miz yıl boyu açık. Okulların kapanması ile birlikte gençlerimiz merkezimize yoğun bir talepte bulunuyor. Gençlik Merkezleri’miz gençlerimizle güzel. Tüm gençlerimizi Gençlik Merkezi’mize, bu noktalara davet ediyoruz.”

[Fotoğraf: TRT Haber]

81 ilde 464 merkez

‘Gençlerin ayağına hizmet’ politikasını benimseyen Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde, şehir merkezlerinde 155, ilçelerde 309 olmak üzere 81 ilde toplam 464 Gençlik Merkezi bulunuyor.

Bunun yanı sıra sayısı 367’ye ulaşan Genç Ofisler aracılığıyla da Gençlik Merkezleri’ne ulaşamayan gençlere yönelik faaliyetler yürütülüyor. Gençler, talep ettikleri birçok branşa bu merkezler aracılığıyla ulaşabiliyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

İlk 5 ayda 6 milyon genç faydalandı

2023 yılının ilk 5 ayında Gençlik Merkezi faaliyetlerine yaklaşık 6 milyon genç katıldı. Yaz döneminin başlamasıyla birlikte bu sayının daha da artması bekleniyor. Gençlik Merkezleri’nden faydalanmak isteyen gençler, bu merkezlere giderek ya da gencizbiz.gsb.gov.tr adresini ziyaret ederek kayıt yaptırabiliyor.

