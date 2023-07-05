Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Arda Fenerbahçe'de kalmak istemiyor

Koç, Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal için düzenlenen imza töreninde Arda Güler'in geleceğiyle ilgili soruları yanıtladı.

Koç, transfer netleştikten sonra detayları tüm Türkiye'ye anlatmayı borç bildiğini belirtti.

"Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı, Arda'yı bağrına basmıştır. Bizim milyonlara sürecin nasıl geliştiğini anlatma yükümlülüğümüz var. Şu an süreç sonuçlanmadı. Süreç sonuçlanınca detaylı şekilde tüm gelişmeleri anlatma borcum olduğunu düşünüyorum. Arda'nın bu kadar istenmesi sadece Fenerbahçe'nin, ailesinin değil, Türk futbolunun gururudur. Ne olursa olsun Allah herkes için en hayırlısını versin. Net bir şey söyleyebilirim, Arda Fenerbahçe'de kalmayacak çünkü Fenerbahçe'de kalmak istemiyor. Kalma imkanı yaratan teklifler oldu ama kalmak istemedi. Arda önümüzdeki sene kadromuzda yer almayacak."