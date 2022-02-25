Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 09:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivasspor Beşiktaş'ı konuk edecek
[Fotoğraf: AA]
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Cumartesi günü Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Sarper Barış Saka görev yapacak.
Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 8 galibiyet, 10 beraberlik, 8 yenilgiyle 34 puan toplayan ve 12. sırada yer alan Sivasspor, 41 puanla 6. sırada bulunan Beşiktaş karşısında galibiyet arayacak.
Sivasspor'da kart cezalısı Max Gradel ile sakatlığı bulunan Fredrik Ulvestad, Leke James ve Ahmet Oğuz karşılaşmada forma giyemeyecek.
Sıradaki Haber
Fenerbahçe yine turu çeviremedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz