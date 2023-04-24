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Spor
TRT HABER / AA 24.04.2023 19:55

Sivasspor Antalya'da kazandı

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yendi.

Sivasspor Antalya'da kazandı
[Fotograf: AA]

Antalyaspor ile Sivasspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetti.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Yatabare ile 22. dakikada Gradel kaydetti.

Taraftarı önünde Trabzonspor engelini 4-1 ile geçen Demir Grup Sivasspor ise zorlu deplasmanından da 3 puanla döndü. 37 puana yükselen yiğidolar, tehlikeli gölgeden iyice uzakşatı.

Ligde üç maç sonra yenilen Fraport TAV Antalyaspor ise 34 puanda kaldı. Antalyaspor bu yenilgi ile küma hattına yaklaştı.

Antalyaspor'un golünü ise 48. dakikalarda Larsson attı.

Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Fraport TAV Antalyaspor 2-0 kazandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 4. dakikada konuk ekip öne geçti. Veysel Sarı'nın kaleciye dönmek isterken kısa kalan pasında araya giren Saiz, kaleci Leite ile karşı karşıya kaldı. Saiz'in pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Yatabare, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1

18. dakikada Saiz'in sol kanattan ortasına hareketlenen Yatabare'nin bekletmeden sert vuruşunda top, kaleci Leite'nin eliyle müdahalesinin ardından yakın direğe çarparak kornere çıktı.

GOL - 22. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Hakem Abdulkadir Bitigen, Fernando'nun ceza sahası içerisinde elle müdahalesine VAR kontrolü sonucu penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Gradel, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

33. dakikada ceza sahası dışında Fernando'nun pasıyla topla buluşan Larsson'un sert şutunda top üst direğe çarptı. Dönen topu, konuk ekibin savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

41. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Larsson'un pasıyla topla buluşan Güray Vural'ın yerden şutunda kaleci Ali Vural Şaşal, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

İlk yarı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Fotoğraf: DepoPhotos[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 48. dakikada ev sahibi ekip farkı bire indirdi. Güray Vural'ın ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci Ali Şaşal Vural, topu parmaklarının ucuyla güçlükle çeldi. Dönen topa kafayla vuran Larsson, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2

59. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fernando'nun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

90. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Fernando'nun plase vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

Karşılaşma, konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Fotoğraf: DepoPhotos[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara

Fraport TAV Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı (Dk. 79 Fredy), Emrecan Uzunhan (Dk. 46 Ömer Toprak), Veysel Sarı, Güray Vural, Ufuk Akyol (Dk. 46 Erdal Rakip), Ndao (Dk. 46 Ghacha), Larsson, Doğukan Sinik (Dk. 64 Bertuğ Özgür Yıldırım), Fernando, Wright.

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Goutas, Camara (Dk. 81 N'Jie), Hakan Arslan (Dk. 56 Ulvestad), Erdoğan Yeşilyurt, Charisis, Saiz (Dk. 76 Cofie), Gradel, Yatabare (Dk. 57 Caicedo).

Goller: Dk. 4 Yatabare, Dk. 22 Gradel (Demir Grup Sivasspor), Dk. 48 Larsson (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Yatabare, Dk. 73 Ali Şaşal Vural (Demir Grup Sivasspor)

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