Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetti.

Demir Grup Sivasspor, Akdeniz deplasmanından 3 puanla döndü. Ligin iddialı ekibi Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan kırmızı beyazlılar, tek golle kazandı.

Rıza Çalımbay'ın öğrencileri bu sonuçla üstüste ikinci kez galip geldi.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 53. dakikada Kerem Atakan Kesgin ağlarla buluşturdu. Süper Lig'de dördüncü galibiyetini alan Sivasspor 19 puana yükseldi.

Ligde iç sahada 5 maç sonra yenilen Alanyaspor ise 24 puanda kaldı.

Öte yandan 86. dakikada Uğur Çiftçi ikinci sarıdan kırmızı kart görerek Sivasspor'u 10 kişi bıraktı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

7. dakikada Juanfran'ın ceza alanı sağ çaprazdan şutunda kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kontrol etti.

10. dakikada Henrique'nin ceza sahasındaki şutunda top yandan auta çıktı.

22. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

50. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından şutunda Awaziem'e çarpıp yön değiştiren topun gol çizgisini geçmesini kaleci Serkan Kırıntılı engelledi.

GOL - 53. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel'in pasıyla topla buluşan Kerem Atakan Kesgin, ceza yayı üzerinden düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından ağlarla buluşturdu. 0-1.

76. dakikada Gradel'in ceza alanı sol çaprazdan şutunda top yakın direğin yanından az farkla auta çıktı.

86. dakikada Sivaspor 10 kişi kaldı. Bir dakika önce sarı kart gören Uğur Çiftçi'nin sağ kanattan ceza sahasına girmek üzere olan Tetah'a faul yaptı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, bu oyuncuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

87. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği ortaya yükselen Efecan Karacan'ın kafayla şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

Karşılaşma, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Bilal Gölen

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Fatih Aksoy (Dk. 82 Tetah), Awaziem, Ahmet Gülay (Dk. 69 Buluthan Bulut), Mevlja, Candeias (Dk. 69 Emre Akbaba), Efecan Karaca, Diedhiou, Eduardo (Dk. 57 Oğuz Aydın), Babacar (Dk. 57 Ahmed Ildız)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Samba Camara, Goutas, Caner Osmanpaşa (Dk. 82 Ahmet Oğuz), Fajr, Cofie, Kerem Atakan Kesgin (Dk. 67 Hakan Arslan), Henrique (Dk. 75 Erdoğan Yeşilyurt), Gradel, Yatabare (Dk. 67 Kayode)

Gol: Dk. 53 Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 86 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 67 Awaziem, Dk. 80 Fatih Aksoy (Aytemiz Alanyaspor)

Bülent Korkmaz: Önümüzde 4 maç kaldı, maksimum galibiyet alacağız

Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncuların sağlık sıkıntılarından dolayı sıkıntı yaşadıklarını anlattı.

"Mağlup olduğumuz için üzgünüz. 10-12 gündür yaşadığımız zor bir süreç var. 26-27 kişiyiz, oyuncuların 20-22'si hastaneye uğrayıp gitti. Ya kupa maçı öncesi ya kupa maçı sonrası. Bugün de aynı şey oldu. Sağlık yönünden bayağı oyuncular problem yaşadı. Hala hasta oyuncular var. Ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Yüksek performans vermek çok zordu. Tabii ki bu maçı geride bırakacağız. Önümüzde 4 maç kaldı, maksimum galibiyet alacağız."

Rıza Çalımbay: Güzel galibiyet aldık

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da geçen hafta 4-0'lık Atakaş Hatayspor galibiyetinin daha anlam kazanması adına Alanyaspor maçının kendi açılarından önemli olduğunu vurguladı.

Çalımbay, karşılaşmanın başından sonuna kadar iyi oynayan tarafın kendileri olduğunu savundu.

"İyi pozisyonlar yakaladık. Güzel galibiyet aldık. Takımımızın iyi oynayarak, iyi mücadele ederek kazandığı için mutluyuz. Genç arkadaşımız Atakan'ın golüyle maçı kazanmamız da ayrı bir mutluluk. Önümüzdeki 4 maça daha iyi hazırlanıp, ilk yarıyı iyi şekilde bitirmek istiyoruz."