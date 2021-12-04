Nef Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetti. Galatasaray, kötü gidişe son veremedi.

Altay ile berabere kalan sarı kırmızılı ekip üst üste dördüncü maçından da galip gelemedi. İzmir ekibinin ise galibiyet hasreti ise sekiz karşılaşmaya çıktı..

Galatasaray'ın gollerini 34. dakikada Halil Dervişoğlu ile 80. dakikada Mbaye Diagne kaydetti.

Altay'ın gollerini ise 17. dakikada Cesar Pinares ve 86. dakikada penaltıdan Bamba attı.

Puanını 23'e çıkartan Galatasaray ile namağlup lider Trabzonspor arasındaki puan farkı da 16'ya çıkmış oldu.

Teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki Altay ise puanını 18'e yükseltti.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

16. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ara pasına hareketlenen Mustafa Muhammed hafif sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Mısırlı futbolcunun vuruşunda son anda yatarak araya giren İbrahim Öztürk topu kornere gönderdi.

GOL - 17. dakikada konuk takım öne geçti. Ceza sahası içi sağ köşesinde topla buluşan Pinares, Kappel ile verkaç yaptı. Penaltı noktasının sağında yeniden topu alan Şilili futbolcunun şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından ağlarla buluştu. 0-1.

25. dakikada Van Aanholt'un soldan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Nelsson altıpasta kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Lis, yakın mesafeden üzerine sert gelen topu güçlükle önledi.

30. dakikada hızlı gelişen ev sahibi takım atağında sol kanatta topla bulunan Van Aanholt, yerden ortasını altıpas gerisine gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Mustafa Muhammed'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

[Fotoğraf: İHA]

32. dakikada Kappel'in pasıyla savunma arkasına sarkan Bamba, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Fildişi Sahilli futbolcunun yerden sert şutunda kaleci Muslera ayaklarıyla topun ağlara gitmesini önledi.

GOL - 34. dakikada sarı-kırmızılı ekip beraberliği sağladı. Marcao'nun savunma arkasına gönderdiği yüksek pasa hareketlenen Feghouli, sağ çaprazda gelişine topu ortaya çevirdi. Altıpasa hareketlenen Halil Dervişoğlu, arka direkte uygun durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1.

İlk yarının kalan bölümünde iki takım adına da önemli bir gol pozisyonu yaşanmadı ve devre arasına 1-1 beraberlikle girildi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

53. dakikada Van Aanholt'un soldan kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Halil Dervişoğlu'nun kafayla vurduğu top arka direkteki Feghouli'ye çarparak auta gitti.

[Fotoğraf: DHA]

55. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun uzun paralel pasında ceza sahası içi sağ çapraza hareketlenen Feghouli, meşin yuvarlağa bekletmeden vurdu ancak top yandan auta çıktı.

58. dakikada Marcao'nun pasıyla soldan savunma arkasına sarkan Van Aanholt, ceza sahası içinde topla buluştu ve pasını uygun durumdaki Halil Dervişoğlu'na çıkardı. Milli futbolcu, şutunda kaleci Lis savunmadan seken meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

74. dakikada Morutan'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda savunmadan seken top az farkla yandan auta gitti.

GOL - 79. dakikada Galatasaray öne geçti. Van Aanholt'un sağdan kullandığı kornerde altıpas gerisinde yükselen Diagne yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1.

82. dakikada Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı top penaltı noktası civarındaki Bamba'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun uygun durumda vuruşunda Muslera sağına yatarak önemli bir tehlikeyi uzaklaştırdı.

ÖNCE VAR SONRA GOL - 83. dakikada Altay, Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla penaltı kazandı. Ceza sahası içinde İbrahim Öztürk'ün kafayla vurduğu top Berkan Kutlu'dan döndü. Önce devam kararı veren Cüneyt Çakır, VAR odasındaki Bahattin Şimşek'in uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi.

Çakır, Berkan'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 86. dakikada penaltıda topun başına geçen Bamba, meşin yuvarlağı Muslera'nın sağından ağlara gönderdi. 2-2.

Müsabaka, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Stat: Nef

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Galatasaray: Muslera, Yedlin (Dk. 90+1 Babel), Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı (Dk. 69 Morutan), Berkan Kutlu (Dk. 90+1 Aytaç Kara), Feghouli, Halil Dervişoğlu (Dk. 69 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed (Dk. 69 Diagne)

Altay: Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Kazımcan Karataş (Dk. 79 Thaciano), Zeki Yıldırım (Dk. 90+1 Paixao), Poko (Dk. 90+2 Erhan Çelenk), Kappel, Pinares (Dk. 68 Ceyhun Gülselam), Rodriguez (Dk. 68 Ahmed Rayan), Bamba

Goller: Dk. 17 Pinares, Dk. 86 Bamba (Penaltıdan) (Altay), Dk. 34 Halil Dervişoğlu, Dk. 79 Diagne (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 11 Yedlin, Dk. 65 Muslera (Galatasaray), Dk. 20 Pinares, Dk. 50 Cebrail Karayel, Dk. 65 Zeki Yıldırım, Dk. 90+5 Bamba (Altay)