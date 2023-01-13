Bir arkadaşının yönlendirmesiyle 2010 yılında haltere başlayan yüzde 50 görme engelli Namettepe, kısa sürede başarılı bir sporcu oldu.

Hırsı ve azmiyle örnek olan Namettepe, milli takım antrenörü Hüseyin Dökmetaş yönetiminde bu yıl haziran ayında yapılacak Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor.

Okan Namettepe, Sivas Görme Engelliler Spor Kulübü'nde 2010 yılında haltere başladığını söyledi.

Spora başladıktan sonra önemli dereceler elde ettiğini belirten Namettepe, "13 kez Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandım, 3 kez dünya üçüncüsü oldum." dedi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda 4. sınıfta okuduğunu belirten Namettepe, engellilere evlerine kapanmayarak spor yapmalarını tavsiye etti.

[Fotoğraf: AA]

"Dünya şampiyonu olmak istiyorum"

Namettepe, Türkiye şampiyonasına azimle hazırlandığını dile getirdi.

"Türkiye şampiyonasında en iyi dereceyi yapıp şampiyon olmak istiyorum. Daha sonra da dünya şampiyonasında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Şampiyonada ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşı'mızı okutmayı hedefliyorum."

Namettepe, antrenör olmayı da hedeflediğini söyledi.

Hüseyin Dökmetaş: Hedefimiz sporcumuzu dünya şampiyonu yapmak

Halter Milli Takımı antrenörü Hüseyin Dökmetaş ise Namettepe'nin başarılı bir sporcu olduğunu belirtti. Dökmetaş, Namettepe'nin spora başladıktan sonra çok değiştiğini aktardı.

"Spor sayesinde antrenörlük bölümünü okuyor, devlet bursundan faydalanıyor. Bu, sporcularımız için büyük bir nimet, örnek teşkil eder inşallah. Haziran ayında Türkiye şampiyonası var ve inşallah orada şampiyon olduktan sonra milli takım kampına katılıp dünya şampiyonasına hazırlanır. Hedefimiz sporcumuzu dünya şampiyonu yapmak."

[Fotoğraf: AA]

Ufuk Demir: Tesislerimizi engellilerimizin çalışacağı şekilde dizayn ediyoruz

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Ufuk Demir ise engelli sporculara her türlü imkanı sunduklarını dile getirdi. Demir, hem antrenörlerin hem de sporcuların fedakarca çalıştığını aktardı.

"Sağlamış olduğumuz imkanlar doğrultusunda ve hocalarımızın desteğiyle sporcularımız ilimize ve ülkemize çok ciddi başarılar getirmekte. Bizler de devletimizin verdiği görev doğrultusunda kendilerine elimizden geldiğince destek sağlıyoruz. Tesislerimizi engellilerimizin çalışacağı şekilde dizayn ediyoruz. Malzeme noktasında da kendilerine imkan sağlıyoruz. Her kesime 7'den 70'e herkese spor yaptırmak ve bunlara tesis oluşturmakla mükellefiz."