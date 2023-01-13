Futbolda haftanın programı
Futbolda Spor Toto Süper Lig'de 19., Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 20. ve TFF 3. Lig'de 18. hafta maçları yapılacak. Kadın Futbol Süper Ligi'nde ise 11. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
19.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Nef)
14 Ocak Cumartesi:
16.00 Adana Demirspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)
16.00 Arabam.com Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
15 Ocak Pazar:
13.30 HangiKredi Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)
1. Lig
Bugün:
20.00 Altaş Denizlispor-Eyüpspor (Denizli Atatürk)
14 Ocak Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Çaykur Rizespor(Aktepe)
16.00 Yılport Samsunspor-Altay (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Göztepe-Sakaryaspor (Gürsel Aksel-Ev sahibi takım seyircisiz)
15 Ocak Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Adanaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Yeni Malatyaspor-Bodrumspor (Yeni Malatya)
19.00 Altınordu-Gençlerbirliği (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16 Ocak Pazartesi:
20.00 Pendikspor-Erzurumspor FK (Pendik)
TFF 2. Lig
Beyaz Grup:
14 Ocak Cumartesi:
14.00 Esenler Erokspor-Menemen FK (Esenler Erokspor)
15 Ocak Pazar:
14.00 Bayburt Özel İdare-İnegölspor (Bayburt Genç Osman)
14.00 Tarsus İdmanyurdu-Anagold 24Erzincanspor (Tarsus İlçe)
14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Isparta 32 (Diyarbakır)
14.00 Sivas Belediyespor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)
14.00 Çorum FK-Şanlıurfaspor (Çorum Şehir)
14.00 Batman Petrolspor-Somaspor (Batman-Ev sahibi takım seyircisiz)
14.00 HES İlaç Afyonspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor (Zafer)
Kırmızı Grup:
14 Ocak Cumartesi:
14.00 Sarıyer-Etimesgut Belediyespor (Yusuf Ziya Öniş)
14.00 Serik Belediyespor-GMG Kastamonuspor (Serik İsmail Oğan)
15 Ocak Pazar:
14.00 1461 Trabzon FK-Adıyaman FK (Ortahisar Yavuz Selim)
14.00 Fethiyespor-Zonguldak Kömürspor (Fethiye İlçe)
14.00 Pazarspor-Bitexen Vanspor (Pazar İlçe)
14.00 Baynet İnşaat Balıkesirspor-İskenderunspor (Balıkesir Atatürk)
14.00 Uşakspor-Diyarbekirspor (Uşak 1 Eylül)
14.00 Kırşehir FK-Ankara Demirspor (Kırşehir Ahi)
14.00 Weecoins Kırklarelispor-Kocaelispor (Kırklareli Atatürk-Misafir takım seyircisiz)
TFF 3. Lig
1. Grup:
14 Ocak Cumartesi:
14.00 Yomraspor-Belediye Kütahyaspor (Yomra İlçe)
15 Ocak Pazar:
14.00 Hacettepe 1945-GEMA Polimer Şile Yıldızspor (Osmanlı)
14.00 Eskişehirspor-Belediye Derincespor (Eskişehir Yeni)
14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-1922 Konyaspor (Faruk Çelik)
14.00 1954 Kelkit Belediyespor-Entegre Solar Elazığspor (Kelkit İlçe)
14.00 Amasyaspor FK-Yeni Mersin İdmanyurdu (12 Haziran)
14.00 BC Group Ağrı 1970-52 Orduspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
14.00 Çatalcaspor-Edirnespor (Çatalca İzzettin)
2. Grup:
15 Ocak Pazar:
14.00 Amberçay Eynesil Belediyespor-Ergene Velimeşespor (Vakfıkebir İlçe)
14.00 Bulvarspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)
14.00 Armonu Alanya Kestelspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Alanya Milli Egemenlik)
14.00 Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor-Kuşadasıspor (Merkez Spor Kompleksi)
14.00 23 Elazığ FK-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Elazığ Doğukent)
14.00 Darıca Gençlerbirliği-Bayrampaşaspor (Darıca İlçe)
14.00 Turgutluspor-Karaman FK (Turgutlu 7 Eylül)
14.00 Orduspor 1967-Yeşilyurt D.Ç Ofspor (Yeni Ordu)
3. Grup:
14 Ocak Cumartesi:
14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Niğde Anadolu FK (Maltepe Hasan Polat)
15 Ocak Pazar:
14.00 Malatya Arguvanspor-Akhisarspor (Yeşiltepe 1 Nolu Sentetik Saha)
14.00 Merkür Holding Erbaaspor-Kepez Belediyespor (Erbaa İlçe)
14.00 Efeler 09 FK-Artvin Hopaspor (Adnan Menderes)
14.00 Osmaniyespor FK-68 Aksaray Belediyespor (7 Ocak)
14.00 Bitexen Sapanca Gençlikspor-Fatsa Belediyespor (Sapanca Atatürk)
14.00 Siirt İl Özel İdaresi-Güneş Holding Çankaya FK (Siirt Atatürk-Ev sahibi takım seyircisiz)
14.00 Bergama Belediyespor-Muş 1984 Muşspor (Bergama 14 Eylül)
Kadın Futbol Süper Ligi
A Grubu:
14 Ocak Cumartesi:
12.00 Hakkarigücü-Beşiktaş Vodafone (Merzan Şehir)
14.00 ALG Spor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Batur)
14.30 Dudullu-Fatih Vatanspor (Dudullu)
B Grubu:
14 Ocak Cumartesi:
12.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-Trabzonspor (Zeytinköy 2 nolu saha)
12.00 Ataşehir Belediyespor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (İBB Esatpaşa)
12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Kireçburnu (Diyarbakır)
13.00 Bitexen Adana İdmanyurduspor-Konak Belediyespor (Muharrem Gülergin Futbol Sahası)
15 Ocak Pazar:
15.00 Galatasaray Petrol Ofisi-Fenerbahçe (Florya Metin Oktay Tesisleri)
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