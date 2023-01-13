Kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen törenle 23 yaşındaki Doğukan Sinik, kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Törende açıklamalarda bulunan Doğukan, Antalyaspor'da döndüğü için mutlu olduğunu belirtti. Doğukan, kendisi için süre almanın önemine dikkat çekti.

"Kendimi evimde, yuvamda hissediyorum. Benim açımdan güzel bir tercih oldu. Takımı, hocayı biliyorum. Adaptasyon sorunu yaşamadım. Umarım çok büyük katkılar veririm. Bıraktığım gibi devam ederim."

[Fotoğraf: AA]

Doğukan, İngiltere'de antrenman sistemini maçlara benzetti. Doğukan, futbol sorumlusu Nuri Şahin'in kendisine her zaman destek olduğunu kaydetti.

"Çok ağır antrenmanlar yaptık. Buradaki antrenman sistemiyle çok farklı antrenmanlarımız. O nedenle hazırım. Çok fazla şans bulamadığım için döndüm."

Asbaşkan Emrah Çelik: Haji Wright ilgili 8 kulüple görüşüyoruz

Antalyaspor Asbaşkanı Emrah Çelik ise kulübün transfer engelini büyük bir özveriyle kaldırdıklarını dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Çelik, Erkan Eyibil'i Gençlerbirliği'ne, Gökdeniz Bayrakdar'ı da Bodrumspor'a kiraladıklarını anımsattı.

"Bugün de Doğukan Sinik'i sezon sonuna kadar kiralıyoruz. Yuvana hoş geldin. Allah geçen yılki başarılarının devamını nasip etsin."

Çelik, forvet oyuncuları Haji Wright ile ilgili son günlerde transfer haberlerinin çıktığını hatırlattı. Çelik, takıma yeni takviyeler de yapacaklarını sözlerine ekledi.

"Haji, son 1 yılın ligdeki en fazla gol atan oyuncularından. Haji, Antalya'ya güzel bir katkı sağlayarak gidecek. Dünya futboluna da çok güzel hizmetler yapacağına inanıyorum. Haji Wright ilgili 8 kulüple görüşüyoruz. Olgunlaşanlar var. Başkanımız en doğru kararı verecektir. Haji'nin durumu 10 gün içerisinde netlik kazanır."