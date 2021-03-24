Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki final rövanşının ardından düzenlenen törende, Sistem9 Yeşilyurtlu oyunculara kupayı, CEV Başkan Yardımcısı Miroslaw Przedpelski ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ takdim etti.

İkinci olan CSM Volei Alba'nın oyuncuları, madalyalarını Yeşilyurt Kulübü Başkanı Necmettin Karabacak'tan aldı.

CEV Avrupa Challenge Kupası, Sistem9 Yeşilyurt kaptanı Buket Gülübay'ın ellerinde işte böyle yükseldi! ???????? pic.twitter.com/ldLenyWdQC — TRT SPOR2 (@trtspor2) March 24, 2021

Mücadelenin ardından ev sahibi ekibin sporcuları büyük coşku yaşadı. Final maçının en değerli oyuncusu (MVP) ise Sistem9 Yeşilyurt'tan Alexia Carutasu oldu.

[Fotoğraf: AA]