Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, El Ayn şehrindeki organizasyonda 10 metre havalı tüfek yatarak karışık finalinde Hakan Çevik, 231.7 puan alarak ikinci oldu.

24 ülkeden toplam 113 sporcunun yarıştığı organizasyonda Ukraynalı Anastasiia Telizhenko 253.8 puanla birinci, Vitalii Plakushchyi ise 253.0 puanla ikinci sırada yer aldı.

Türkiye böylece organizasyonu 3'ü gümüş, 2'si bronz olmak üzere toplam 5 madalyayla tamamladı.