27 Kasım 1968 günü, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 2. tur mücadelesinde Fenerbahçe ile Ajax karşı karşıya gelecekti.

Mücadelenin oynanacağı Mithatpaşa Stadyumu’nda incelemelerde bulunan yetkililer, yoğun yağış sebebiyle zeminin zarar gördüğüne kanaat getirdi ve müsabaka, bir gün sonrasına ertelendi.

Boş gününü Kapalıçarşı’yı, Eminönü’nü dolaşarak geçiren Cruyff ve arkadaşları, 28 Kasım’da maç için takım otobüsüyle stada doğru hareket etmeye başladı.

Yağış devam ediyor, elverişsiz koşullar geçerliliğini koruyordu. Bununla beraber, müsabakanın o gün içerisinde oynanması gerekiyordu.

[Fotoğraf: TRT SPOR]

Keyifle yolculuğunu sürdüren kafileyi taşıyan araç, Osmanbey’de ıslak zeminin azizliği sonucu bir otomobil ile çarpıştı. Çarpışma, her iki aracın sürücüleri arasında küçük bir tartışmaya neden oldu.

Ajax kafilesi, Fenerbahçe maçına yetişmek için bir an önce hareket etmek istiyor fakat otomobilin sürücüsü, tutanak tutulmadan aracın yerinden kaldırılmasına izin vermiyordu.

Uzun uğraşlar sonucu, polisin de olaya dahil olmasıyla birlikte şoför, aracının kaldırılmasına ikna oldu. Bu işlem için Johan Cruyff ve arkadaşları da kolları sıvadı.

[Fotoğraf: TRT SPOR]

Sonunda, Ajax takımı planlanan varış süresine göre biraz gecikerek de olsa Mithatpaşa Stadı’na ulaşmayı ve müsabaka saatine yetişmeyi başardı.

Bir başka futbol efsanesi Rinus Michels’in yönetimindeki Ajax, Fenerbahçe’yi Keizer ve Nuninga’nın golleriyle, ilk maçta olduğu gibi 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Zorlu eşleşmeden geriye 2016 yılında kaybettiğimiz Cruyff ve partnerlerinin keyifli İstanbul hatıraları kaldı.