Şişlispor Kulübü, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun tavsiyesiyle halter ve atletizm branşında olimpiyatlara sporcu yetiştirmek için harekete geçti.

Şişlispor Kulübü Başkanı Alen Tekbıçak yaptığı açıklamada, 2020-2021 sezonunda faaliyete başlayacakları halter ve atletizm branşında beklentilerinin yüksek olduğunu belirtti.

"Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Kasapoğlu ile yaptığımız görüşmelerde, kendisinden tarafımıza böyle bir öneri geldi. Kulüp tarihimizde de yeri olan atletizm ve halter branşında kadınlar ve erkeklerde olimpiyat oyunlarına sporcu yetiştirme ve ülkemizi temsil edip, bayrağımızı göndere çekme fikri bizleri çok heyecanlandırdı. Çalışmalara başladık. Ülkemizin ve kulübümüzün dünya üzerindeki sportif faaliyetlerde boy göstermesini ve tarihe imza atmayı gönülden istiyoruz. Hızlıca ilerleme kaydedip, ülkemizi daha önceki dönemlerde olduğu gibi yine başarıyla temsil etmek ve başarımızla milletimizin göğsünü kabartmak istiyoruz."