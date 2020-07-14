Federasyondan yapılan açıklamada, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonunun yayımladığı paralimpik dünya sıralaması listesine göre, kendi kategorilerinde yükselen Masa Tenisi Milli Takımı sporcularından Ali Öztürk, Nesim Turan, Hatice Duman, Neslihan Kavas ve Kübra Korkut'un Türkiye adına olimpiyat vizesi aldığı ifade edildi.

Dünya sıralaması klas 4'te Nesim Turan 4, klas 5'te Ali Öztürk 6, klas 7'de Kübra Korkut 2, klas 9'da Neslihan Kavas 3, klas 3'te Hatice Duman'ın 10. sırada yer aldığı belirtilirken, kota sayısının ise toplamda 36'ya yükseldiği aktarıldı.