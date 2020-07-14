Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu, önce Ümraniye Millet Bahçesi’nde yapımı devam eden futbol sahasını gezerek Başkan Yıldırım’dan bilgi aldı.

Daha sonra millet bahçesi içerisine hizmete hazır hale gelen mini golf sahasını gezen bakan Kasapoğlu, yine millet bahçesi içerisinde bulunan basketbol sahasını gezdi.

[Fotoğraf: AA]

Burada basketbol oynayan gençlerle de sohbet eden Bakan Kasapoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile birlikte basket attı. Bir süre Ümraniye Millet Bahçesi’nin doğal ortamını gezen bakan Kasapoğlu, daha sonra millet bahçesinin yanında bulunan taksi durağına uğrayarak taksicilerle sohbet etti.

Bakan Kasapoğlu buradan ayrıldıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ümraniye Belediyesi işbirliği ile yapılan yarı olimpik yüzme havuzlarının inşaatlarına geçerek incelemelerde bulundu.

[Fotoğraf: AA]