Haber Giriş: Kaynak: AA
Vodafone Park'a "15 Temmuz" anısına pankart asıldı
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı Vodafone Park'a, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla pankart asıldı.
Vodafone Park'taki pankartta "15 Temmuz Şehitlerimizi Saygıyla Anıyoruz..." ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca pankartta 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarına da yer verildi.
Etiketler: Beşiktaş Vodafone Park 15 temmuzSon Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 14:56
Son Haberler
- 15:05
- 15:00
- 15:00
- 15:08
- 14:52
Sıradaki Haber
Erzurumspor Süper Lig için son 90 dakikaya çıkıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz