Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanı Birol Aydın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "15 Temmuz'da yaşadığımız çok uluslu darbe ve işgal girişimine, bu ülkenin asil evlatları canlarını vererek engel oldu. Tarihte tanık olduğumuz en alçak ihanet şebekesi terör örgütü FETÖ üzerinden servis edilen işgal planı, milletimizin kenetlenmesiyle ters yüz edildi." dedi.

Başkan Aydın, yaptığı açıklamada, "Türkiye o gece, yüzlerce yıllık siyasi tarihinin en yoğun mücadelesini verdi. Millet olmanın, vatan ekseninde mücadele etmenin, cesaretin örneğini bütün dünyaya gösterdi." ifadelerini kullandı.

Hain darbeci terör örgütü FETÖ'yü maşa olarak kullanan düşmanların 15 Temmuz 2016'da düğmeye bastığını ifade eden Birol Aydın, şunları kaydetti:

"Ülkemizin Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde hızla büyümesi dış ülkeleri hep rahatsız etti. Ülkemizin içerisine sızan hain FETÖ şebekesini maşa olarak kullanan düşmanlarımız 15 Temmuz'da düğmeye bastı. Ancak halkımız o düğmeye basan parmakları teker teker kırdı. Bu ülke, aslında bir İstiklal Savaşı olan 15 Temmuz direnişinde Kurtuluş Savaşı ruhunun ölmediğini, Türk halkının özgürlüğüne dokunulduğunda neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdi.

Türk olmaktan ne kadar gurur duysak az. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahip olduğumuz için ne kadar sevinsek az. O gece yediden yetmişe tankların üzerlerine koşan, uçaklara kafa tutan bu kahraman ulusumuza ne kadar teşekkür etsek az."

Federasyon olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün unutulmaması için sadece 15 Temmuz tarihlerinde değil, yıl içerisinde çeşitli etkinlikler yaptıklarını hatırlatan Aydın, "Bu vesileyle 15 Temmuz'da bu ülke için canlarını feda eden kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum. 15 Temmuz gecesi dimdik ayakta duran ve milletine lider olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve kahraman Türk milletine şükranlarımızı sunuyorum." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye Judo Federasyonu

"FETÖ hain terör örgütü tarafından 15 Temmuz 2016'da planlanan hain kalkışma karşısında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde vatanını, milletini ve bayrağını seven polisimiz, askerimiz ve halkımız tarafından gösterilen; vatana, bayrağa ve demokrasiye sahip çıkış mücadelesinde hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bu anlamlı ve önemli tarih; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanırken, vatanımız, milletimiz ve bayrağımız için mücadele etmeye devam edeceğiz."

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar

"15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde kaybettiklerimizin acısını hala içimizde taşırken, Türkiye'nin o gece verdiği birlik, beraberlik ve dayanışma sınavı, gelecek nesillere taşınacak en güzel hediye. Tüm Türk halkının 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlar, bu vesileyle vatanımız, bağımsızlığımız ve demokrasi için canını vermiş bütün şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum."

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi

"15 Temmuz 2016'da gururumuz ve adeta göz bebeğimiz olan Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanmış bir grup Fetullahçı Terör Örgütü mensubu asker, emir-komuta zincirinin dışına çıkarak, haince bir darbe girişiminde bulunmuştur. Ancak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bir araya gelerek alanlara inen ve darbecilerin tankına, topuna ve tüfeğine karşı kahramanca bir duruş sergileyen milletimiz, hainlerin planlarını bozmuş, Türkiye'yi karanlığa sürükleme hedefleri tarihin çöplüğüne atılmıştır."

"Şehitlerimiz onurumuzdur"

Büyükekşi, devletlerin Türk milletinin darbecilere karşı sergilediği kahramanlık destanını hayranlıkla izlediğini ve takdir ettiğini, darbe girişiminde Türk milletinin yazdığı destanın demokrasi niteliğinde olduğunu aktardı.

Şehitlerin unutulmayacağını kaydeden Büyükekşi, "Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da vatanımıza, bayrağımıza ve kardeşliğimize uzanacak her tehdidin kararlılıkla bertaraf edileceğinin bilinci ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müzü coşkuyla kutluyor, tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Şehitlerimiz onurumuzdur." ifadelerini kullandı.

Türkiye Boks Federasyonu

Türkiye Boks Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde şehitler için yarın mevlit okutacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Türkiye Boks Federasyonunca Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okutulacaktır. Yarın Kocatepe Camisi'nde öğle namazına müteakiben okunacak mevlide sporcu ve tüm vatandaşlarımız davetlidir." denildi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir

"Ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi ve aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Ancak, milletimiz, bu darbe girişimini, sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattı. 15 Temmuz gecesi millet eğilmedi, Türkiye yenilmedi. Ecdadımızın tarihte gösterdiği şanlı mücadele, milletimizin 15 Temmuz gecesi tüm farklılıklarını geride bırakarak tek vücut olarak, devlet ilkeleri etrafında birleşerek, yaptığı kahramanlıklar yaşadığımız badireleri atlatmamızda ve istikbale yürüyüşümüzde bizlere ilham kaynağı olmaya devam edecektir. 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere bu toprakları vatan yapan tüm aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi bir kez daha sonsuz minnet, şükran, rahmet ve saygıyla yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimize şükranlarımı sunuyor sağlıklı uzun ömürler diliyorum."

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu

"Ülkemiz o akşam alçakça bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalmasına rağmen; milli iradeye, cumhuriyete ve demokrasiye sonuna kadar bağlı olduğunu tüm dünyaya gösterdi. FETÖ'nün bağımsızlığımıza ve refahımıza yönelik saldırısı, aziz milletimizin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kahramanca direnişiyle bertaraf edilmiştir. Demokrasi için meydanlara dökülen genci, yaşlısı, kadını ve erkeğiyle milyonlar; kardeşliğimizin, birliğimizin ve aydınlık yarınlarımızın teminatıdır. Bu düşüncelerle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü gönülden kutluyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum."

Hokey Federasyonu "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nü kısa filmle andı

Federasyon Başkanı Sadık Karakan yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'u asla unutmayacaklarını belirterek "Tam 4 yıl önce hain terör örgütü FETÖ'nün başlattığı darbe girişimi ülkemizin bölünmez bütünlüğünü hedef almıştır. Bu kanlı örgüte karşı milletimizin dik duruş sergilemesi tüm iç ve dış mihraklara şunu bir kez daha göstermiştir ki; milletimiz var oldukça Türk devleti tüm hainlere inat egemenliğini ve bağımsızlığını sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin 15 Temmuz'da tüm dünyaya vatan sevgisinin her şeyin üzerinde olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade eden Sadık Karakan, "15 Temmuz 2016'da aziz milletimiz, şeref ve haysiyet yoksunu teröristlere karşı topyekun bir tokat vurarak ülkesine sahip çıkmıştır. Genci, yaşlısı, kadını, erkeği tüm milletimizin tek vücut olduğu o uzun gecede, tüm dünyaya millet nasıl olunur, ülke nasıl korunur, vatan nasıl sevilirin en büyük örneğini gösterdik." şeklinde görüşlerini paylaştı.

Başkan Sadık Karakan, 15 Temmuz'un Türk tarihinde yeni bir kahramanlık destanı olduğunu belirtti.

"Tarihin başlangıcından itibaren şanı ve şerefiyle var olan milletimiz yeni kahramanlık destanını 15 Temmuz'da yazmıştır. Terör örgütünün kendisine doğrulttuğu tank, top ve tüfeğe karşı çelik bedenini siper eden ve bu uğurda şehadet şerbetini içen tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize ise acil şifalar diliyorum. Türk milleti yaşadıkça Türk devleti kıyamete kadar var olmaya devam edecektir."