Şırnak'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Tenis Federasyonu, Valilik, Belediye ve Şırnak Üniversitesi koordinasyon ve iş birliği ile 16-22 Mayıs'ta düzenlenecek olan turnuva için hazırlıklar devam ediyor.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Üniversitesi yerleşkesindeki 2'si yeni yapılan toplam 6 kortta yapılacak müsabakalar için yapılan çalışmaları inceledi, ilgililerden bilgi aldı.

Vali Pehlivan, geçen yıl ulusal turnuvanın ardından bu yıl uluslararası turnuvaya ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

10 ülkeden 100 sporcu ağırlanacak

Turnuva için hazırlıkların tamamlama aşamasına geldiğini ifade eden Pehlivan,"Şırnak Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan tesislerimizde 10 ülkeden 100 sporcuyu ağırlayacağız. Herkesi Şırnak'ta buluşmaya davet ediyorum" dedi.

Turnuva için hummalı bir hazırlık çalışmasının yapıldığını aktaran Pehlivan, şunları söyledi:

"Özellikle yurt dışından gelecek misafirlerimiz seyahatlerine başladılar. Yarından itibaren ilimizde olacaklar. Federasyon yetkilileri de gelip hem bu sahalarla tespitlerini hem de organizasyonlarla ilgili son kontrolleri gerçekleştirecekler. Uluslararası bir organizasyon yapabilmek için belli sayıda kortlarınız olması gerekiyor. En az 6 kort lazım. Bunlardan ikisi kapalı olması gerekiyor. Bütün kortlarımız hazır. Şu anda son rötuşlar yapılıyor."

[Fotoğraf: AA]

19 Mayıs dolayısıyla sanatsal faaliyetler düzenlenecek

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası dolayısıyla turnuvanın yanı sıra Gençlik Festivali'ni planladıklarını ifade eden Pehlivan, gündüz müsabakaların geceleri de sanatsal faaliyetlerin olacağını söyledi.

Kentte spor ve kültürel alanda etkinlik ve faaliyetlerin artarak devam edeceğini dile getiren Pehlivan, "Şu an Cudi Dağı eteklerindeyiz ve turnuvanın ismi de Cudi Cup ile adeta marka haline geliyor" ifadelerini kullandı.