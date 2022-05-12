Engelsiz Serebral Palsi (ESP) Spor Kulübü Ankara’nın tek paravolley takımı. ESP Spor Kulübü 10 Takımlı 1'inci ligde mücadele ediyor.

Paravolley, voleybol ile benzer kuralları olan, engelliler için düzenlenmiş özel bir branş. 12 oyunculu takım haftada 3 gün antrenman yapıyor. Oyuncuların büyük çoğunluğunu serebral palsi hastaları oluşturuyor.

Hedeflerinin süper lige çıkmak olduğunu vutgulayan ESP Spor Klübü Başkanı Ersoy Akça, ''Biz kurulalı 6 ay oldu. 6 ay içinde sadece 1 yenilgimiz var. Şu anda 2. Sıradayız. Bu seneki hedefimiz inşallah süper lige çıkmak'' dedi.

''Sosyal ve fiziksel gelişim için önemli''

Paravoley'in fiziksel ve sosyal gelişim için çok önemlş olduğunu söyleyen Akça, şunları söyledi:

''Paravoleyde genellikle kaymak gerekiyor. İleriye geriye sağa sola kaymak gerekiyor. Bunları yapamayan çocuklarımız yapmaya başlıyor. Topu tutamayan çocuklarımız topları tutmaya başlıyor.

Ankara’nın tek paravolley takımı oyuncuların fiziksel gelişimi için oldukça önemli. Ancak bunun yanı sıra takım, oyuncuların sosyal gelişimine de büyük katkı sağlıyor.''

Çok faydalı olduğunu vurgulayan Oyuncu Umut Akça, ''Benim için çok mutluluk verici bir şey. Daha önceden ben bu sporu yapamıyordum biliyorsun, şu anda oturmaya başladım'' diye konuştu.

Ligin ikinci yarısında Karabük'te ter dökecek takım, sponsorluk desteklerini de bekliyor.

Haber: Doğancan Aksoy



Kamera: Bülent Uzun



Paravolley, voleybol ile benzer kuralları olan, engelliler için düzenlenmiş özel bir branş. 12 oyunculu takım haftada 3 gün antrenman yapıyor. Oyuncuların büyük çoğunluğunu serebral palsi hastaları oluşturuyor.

Paravolley, voleybol ile benzer kuralları olan, engelliler için düzenlenmiş özel bir branş. 12 oyunculu takım haftada 3 gün antrenman yapıyor. Oyuncuların büyük çoğunluğunu serebral palsi hastaları oluşturuyor.