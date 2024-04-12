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Spor
AA 12.04.2024 11:17

Sezon sonuna kadar VAR'da yabancı hakem görevlendirilecek

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasından sezon sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı Video Yardımcı Hakem (VAR) görevlendirileceğini açıkladı.

Sezon sonuna kadar VAR'da yabancı hakem görevlendirilecek

Yapılan açıklamaya göre, TFF tarafından sadece Avrupa'nın üst düzey liglerinden olan İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz'den yaptığı VAR talebi, ilgili ülke federasyonları tarafından kabul edildi.

Yabancı VAR hakeminin görev yapacağı müsabakalarda iletişim dili Türkçe ve İngilizce olacak. Bu nedenle Video Yardımcı Hakem'in yanında İngilizce iletişim kurabilen AVAR, AVAR 2 ve VAR Destekçisi (VAR Support) görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü-Gaziantep FK, VaVacars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe ve Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçlarına yabancı VAR atanacak.

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