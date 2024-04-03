Japonya, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Kuzey Kore'ye karşı hükmen galip

Resmi Kyodo Ajansının haberine göre FIFA, Japonya Futbol Federasyonuna (JFA) Japonya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri İkinci Tur B Grubu'nda Kuzey Kore ile oynaması planlanan maçı 3-0 kazandığını iletti.

Japonya'nın 12 puanla ilk, Suriye'nin 7 puanla ikinci sırada yer aldığı B Grubu'nda Kuzey Kore'nin 3, Myanmar'ın ise 1 puanı bulunuyor.

Teknik direktör Moriyasu Hajime, "Oyuncular için önemli bir oynama fırsatının kaçırıldığı gerçeğini inkar etmek mümkün değil. Dünya Kupası elemelerinde ileriye doğru bir adım atmamızı olumlu karşılıyorum." dedi.

Öngörülemeyen koşullar

Asya Futbol Konfederasyonunun (AFC) önceki açıklamasında, 26 Mart'ta Pyongyang'daki futbol maçının öngörülemeyen koşullar nedeniyle planlanan doğrultuda yapılmayacağı duyurulmuştu.

2026 FIFA Dünya Kupası AFC Elemeleri B Grubu'nda "Samurai Blue" ekibi, 21 Mart'ta Tokyo Ulusal Stadyumu'nda oynanan ilk karşılamayı 1-0 kazanmıştı.