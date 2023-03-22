Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba 13:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sevilla'nın yeni teknik direktörü Mendilibar oldu
[Fotograf: İHA]
İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla’nın yeni teknik direktörü Jose Luis Mendilibar oldu.
La Liga takımlarından Sevilla'da, Jorge Sampaoli'den boşalan teknik direktörlük görevine Jose Luis Mendilibar getirildi.
Ligde oynadığı 26 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 yenilgi sonrası topladığı 28 puanla 14. sırada yer alan İspanyol ekibi, UEFA Avrupa Ligi son 16 uru'nda ise Fenerbahçe'yi eleyerek çeyrek finale yükselmişti.
Sevilla'nın yeni teknik direktörü Mendilibar da son olarak La Liga 2 ekiplerinden Alaves'i çalıştırmıştı.
Sıradaki Haber
Madenci aileleri için satılan Uğurcan Çakır’ın eldivenleri sergileniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz