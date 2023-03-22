Doğum sırasında, boyun bölgesindeki omurlardan çıkıp kola giden sinir ağının zedelenmesi sonucu meydana gelen "brakial pleksus" yaralanması nedeniyle dünyaya engelli gelen Umut Can Günay, uzun süre engeli nedeniyle sosyalleşmekte zorlandı.

Beden eğitimi öğretmeni Zekeriya Ayan sayesinde ampute futbola başlayarak adeta yaşama yeniden "merhaba" diyen Günay'ın hayatı, yaşadığı talihsizlikle tekrar karardı.

Tatildeyken atladığı denizin sığ olması dolayısıyla boynu kırılan Günay, yaklaşık bir yıl felçli kaldı. Yaşadığı zorluklara rağmen yine de vazgeçmeyerek hayata tutunan Günay, ailesi ve arkadaşlarının desteğiyle yeniden ayağa kalktı.

[Fotoğraf: AA]

Öğrencilerinin hayatına dokunuyor

Hayatı filmleri aratmayan ve yaşadığı zorluklara rağmen hiçbir zaman pes etmeyen Umut Can Günay, şimdi öğrencilerine de mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmemeleri gerektiğini aşılıyor.

Günay, ders verdiği özel okulda, zorluklara rağmen tutkularından, hayallerinden vazgeçmemesiyle örnek teşkil edebilecek bir hayat hikayesine sahip olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Günay, anlatacaklarının ailesine miras kalmasını istediğini belirtti.

"Hayata, 1998 yılında sağ kolumdan 'brakial pleksus' şeklinde engelli olarak doğdum. Beden eğitimi öğretmenimin beni ampute futbol branşıyla tanıştırmasıyla hayatım değişmişti, bunun farkına sonradan vardım. Hayatımın inanılmaz şekilde değiştiğini şu an daha iyi anlıyorum. Beden eğitimi öğretmenime buradan çok teşekkürlerimi sunuyorum. Hayatımı değiştiren beden eğitimi öğretmenime söz vermiştim, 'Ben de bir gün beden eğitimi öğretmeni olacağım, bir ya da birçok gence sizin bana yaptığınız gibi fayda sağlayıp hizmet vermek istiyorum.' demiştim. Hayatımın tamamı mücadeleden ibaret olduğu için, bu mücadeleyi öğrencilerime aşılamaya çalışıyorum. Öğrencilerime, öğretmenlerinin hiçbir zaman vazgeçmediğini anlatıyorum. Onlardan da zorluklar karşısında vazgeçmemelerini istiyorum."

[Fotoğraf: AA]

Günay, öğrencilerine mutlaka bir spor branşıyla ilgilenmeleri tavsiyesinde bulunduğunu vurguladı.

"Okula geldiğim günden beri, çocuklar beden eğitimi dersi anlamında çok şeyin değiştiğini söylüyorlar. Beden eğitimi dersini, müfredat yoğunluğuyla işliyorum. Gerçekten öğrencilerime bir şeyler katmak, öğrendiğim şeyleri, hayat tecrübelerimi aktarmak için elimden geleni yapıyorum. Spor, hayatlarında her zaman olsun diye uğraşıyorum."

[Fotoğraf: AA]

Ampute futbolu bırakmak zorunda kaldı

Ampute futbolla tanıştıktan sonra çeşitli takımlarda Türkiye Ligi, Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadığını belirten Günay, milli takım seviyelerinde oynadığını, ampute futbolda bir kez yılın sporcusu da seçildiğini ifade etti.

Günay, bu ödülü almanın mutluluğunu yaşarken kısa bir süre sonra tatilde geçirdiği kaza sonrası felçli kaldığını dile getirdi.

"Büyük bir kaza geçirdim. Tatildeyken denize atladım, sığmış. Kafamı çarptıktan sonra zaten bayılmışım. Kazada boynum kırıldı, yaklaşık bir yıl felçli yaşadım. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı'ya bu süreçteki destekleri için teşekkür ederim. Bu anlarda düşündüğüm tek şey doktorun bana hayatımda bir daha futbol oynayamayacağımı söylemesiydi. Ben, bırak futbol oynamayı, yürümeyi bile beceremezken, çok zor anlar yaşadım. O anların faturasını kendime kesmeye çalışırken, bu vatana, millete hizmet etmek adına doktorumun, ailemin, fizyoterapistimin ve arkadaşlarımın desteğiyle tekrar ayağa kalktım."

[Fotoğraf: AA]

Umut Can Günay, bu olay sonrası ampute futbolu bırakmak zorunda kaldığını anlattı.

"Etimesgut Belediyesi Ampute Futbol Kulübü Başkanı Alaattin Sonat ve teknik direktör İsmail Temiz bana yardımcı antrenörlük teklifi etti. Hayatım zaten değişimlerle dolu. Bu da yeni bir başlangıçtı. O gece uyuyamadım ağlamaktan, inanılmaz mutlu oldum. Mutluluğu tarif edemem. O sene antrenörlük kariyerimde Türkiye Ligi ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandık. Ardından Ampute Futbol Genç Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevine getirildim."