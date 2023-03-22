Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba 12:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Galatasaray'da Dries Mertens formasına kavuşuyor
[Fotograf: AA]
Galatasaray'da Dries Mertens formasına kavuşuyor. Sakatlığını atlatan Belçikalı futbolcunun, milli ara sonrasında oynanacak Adana Demirspor maçında sahada olması bekleniyor.
Galatasaray'da Dries Mertens sahalara dönüyor. Belçikalı futbolcu son olarak, 5 Şubat'ta oynanan Trabzonspor maçında forma giymişti.
Bu karşılaşmanın sonra yapılan antrenmanda sakatlanan Mertens, özel program dahilinde çalışıyordu.
Tecrübeli oyuncu, Galatasaray'ın Antalya'da yaptığı kampta da bireysel antrenmanlarını sürdürmüştü.
Sakatlığını atlatan. 35 yaşındaki futbolcu, milli aranın ardından oynanacak Adana Demirspor mücadelesinde formasına kavuşacak.
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı ise yaşadığı baş ağrısı nedeniyle milli takım kampından ayrıldı. 28 yaşındaki futbolcu da Adana Demirspor mücadelesinde kadroda yer alacak.
Etiketler: Galatasaray
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