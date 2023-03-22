David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Messi'yi Amerika'ya götürme fikrinden vazgeçmiyor.

Kurallar gereği Arjantinli futbolcuya istediği maaşı vermesi mümkün olmayan kulüp, yıldız ismi ikna etmek için yeni bir formül buldu.

MLS ekibi 35 yaşındaki oyuncuya transfer teklifini kabul etmesi durumunda kulüp hisselerinin yüzde 5'ini önerdi. Messi'nin sıra dışı bu teklife henüz olumlu veya olumsuz bir cevap vermediği belirtildi.

Paris Saint-Germain ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız oyuncunun yeni bir maceraya atılmasının yüksek bir ihtimal olduğu konuşuluyor.

Paris ekibinin geçen hafta sahasında Rennes'e 2-0 yenildiği maçta tribünlerinin Messi'ye tepki göstermesi bu olasılığı güçlendiriyor.

Bu arada İnter Miami'de forma giyen futbolcuların toplam piyasa değeri 31 milyon euroyken, Messi'nin güncel değerinin 50 milyon euro olması dikkati çekiyor.

İngiliz teknik adam Phil Neville'nin çalıştırdığı MLS ekibi ligde yedinci sırada bulunuyor.