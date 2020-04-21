Serie A Lig Birliği üyesi 20 kulübün yöneticileri, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle mart ayı başından beri maçların oynanmadığı birinci ligde mevcut sezonun geleceğini video-konferans yöntemiyle yapılan toplantıda değerlendirdi.

Serie A'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 20 kulübün oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda, hükümetin gerekli izni vermesi durumunda, ilgili kurulların belirlediği sağlık ve güvenlik kuralları çerçevesinde, kulüplerin ve lig yönetiminin 2019-2020 sezonunu tamamlama niyetinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte'nin "2. aşama" olarak dile getirdiği tedbirlerin gevşetileceği aşamada, sportif faaliyetlerin FIFA ve UEFA'nın belirlediği yönlendirmelere ve İtalya Futbol Federasyonunun (FIGC) kararlarına uygun şekilde yeniden başlayacağı aktarıldı.

Serie A Lig Birliğinin açıklamasının, sportif faaliyetlerin ve ligin yeniden başlamasına mesafeli olduğunu daha önce açıklayan Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora'nın FIGC ile yarın yapacağı görüşme öncesi gelmesi dikkati çekti.

Bakan Spadafora, ülkede halihazırda yürürlükte olan ve 4 Mayıs'ta gevşetilmesi gündemde olan sıkı tedbirler arasında Serie A'daki takımların antrenmanlarına başlaması konusunda şüpheleri olduğunu açıklamıştı.

Covid-19 salgını nedeniyle Serie A'da 9 Mart'tan bu yana maç yapılmıyor.

Salgın nedeniyle şu ana kadar 24 bini aşkın kişinin yaşamını yitirdiği İtalya'da Covid-19'a karşı geliştirilen sıkı tedbirler, 4 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.