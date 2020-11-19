Zorlu mücadele öncesinde teknik heyeti, savunmadaki futbolcuların yokluğu düşündürüyor. Vida, Welinton ve Rosier; Medipol Başakşehir'e karşı oynayamayacak.

N’Sakala ve Necip’in az da olsa maça yetişme ihtimalleri bulunuyor. Ancak iki oyuncunun da antrenman eksikliğinden dolayı 11’de olma şansları oldukça düşük.

Ersin’in kırmızı kart cezalısı olduğu maçta kaleyi Utku Yuvakuran koruyacak.

Rosier’in yokluğunda ise sağ bek için birinci aday Dorukhan Toköz. Sol bekin ise Rıdvan Yılmaz‘a emanet edilmesi bekleniyor.

Stoperde hafta içindeki antrenmanlarda o bölgede denenen Josef De Souza ile Montero ikilisinin oynama ihtimali yüksek.

Beşiktaş’ta defansın önünde Atiba ve Bernard Mensah’ın forma giymesi, bu iki oyuncunun önünde ise Adem Ljajic’in yer alması bekleniyor.

Sağ kanatta Rachid Ghezzal ve sol kanatta Cyle Larin’e forma şansı vermesi beklenen teknik direktör Sergen Yalçın, ileride ise Vincent Aboubakar’ı 11’de sahaya sürecek.

Beşiktaş'ta savunmadaki eksiklerin yanı sıra Hasic ve Oğuzhan da, Medipol Başakşehir’e karşı forma giyemeyecek.