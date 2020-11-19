Koronavirüs testi pozitif çıkan Enner Valencia da karantina sürecini Ekvador'da geçiriyor. 31 yaşındaki oyuncu, ülkesinde iki test daha olacak.

Valencia, test sonuçları negatife döndükten sonra Türkiye'ye gelecek. Fenerbahçe, 11'in iki değişmez ismi Gökhan ve Valencia'dan Başkent'te yararlanamayacak. Gökhan Gönül'ün yerine Nazım Sangare'nin görev yapmasına kesin gözle bakılıyor.

Teknik direktör Erol Bulut'u düşündüren konu ise Enner Valencia'nın yerine kime şans vereceği. 45 yaşındaki çalışırıcının ilk tercihinin, Mame Thiam olması bekleniyor. Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 5 kez 11'de sahaya çıkan Senegalli oyuncu, formaya yakın gözüküyor.

Erol Bulut'un gündemindeki diğer oyuncular Papiss Cisse ve Diego Perotti. Arjantinli oyuncunun son durumuna bakıldıktan sonra kadro şekillenecek.

Erol Bulut'un, oyuncularının milli takım kamplarından dönmesiyle yapılacak taktik çalışmalarda bu alternatifler üzerinde duracağı belirtildi.