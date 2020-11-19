Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 14:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
FIFA'dan kadın futbolcu ve antrenörlere doğum izni teklifi
FIFA Futbol Paydaşları Kurulu, kadın futbolcu ve antrenörlere doğum izni verilmesini teklif etti.
FSC'nin teklif ettiği reformlar, kadın futboluna yönelik yeni küresel asgari standartlar oluşturmayı hedefliyor.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, özellikle hamilelikten kaynaklanan hak kayıplarını önlemeyi amaçlayan teklif doğrultusunda kadınlar, en az 14 hafta annelik iznine ayrılacak. Bu süre zarfında sözleşmedeki maaşının 3'te 2'sini alabilecek.
Kulüpler işe dönüş sonrası kadın futbolcuları takıma geri alacak ve formlarına kavuşmaları için tıbbi destek verecek.
Reformlar, aralık ayında FIFA Konseyi'nin onayına sunulacak.
Etiketler: FIFA
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