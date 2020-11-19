FSC'nin teklif ettiği reformlar, kadın futboluna yönelik yeni küresel asgari standartlar oluşturmayı hedefliyor.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, özellikle hamilelikten kaynaklanan hak kayıplarını önlemeyi amaçlayan teklif doğrultusunda kadınlar, en az 14 hafta annelik iznine ayrılacak. Bu süre zarfında sözleşmedeki maaşının 3'te 2'sini alabilecek.

Kulüpler işe dönüş sonrası kadın futbolcuları takıma geri alacak ve formlarına kavuşmaları için tıbbi destek verecek.

Reformlar, aralık ayında FIFA Konseyi'nin onayına sunulacak.

