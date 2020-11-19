Galatasaray’da, transfer çalışmaları başladı. Seçim kararı alan yönetim, diğer yandan kadroya takviye yapmak için girişimlerini sürdürüyor.

Yaz transfer dönemimin aksine yönetim, devre arası transfer dönemi başlamadan imzaları attırmak istiyor. Savunma, orta saha ve hücum hattına transfer yapmayı planlayan sarı kırmızılılarda isimler ön plana çıkmaya başladı.

Galatasaray’ın milli futbolcu Kenan Karaman ve Macar stoper Atilla Szalai ile ilgilendiği kaydedildi. Scout ekibinin tavsiyesi ile listeye giren Szalai, 22 yaşında ve Apollon Limasol forması giyiyor.

Sarı kırmızılı yönetim, kulübü ile 2023 yılına kadar kontratı bulunan genç futbolcuyu uygun bir bonservis miktarı ile renklerine bağlamak istiyor.

Transferdeki bir diğer hedef ise Kenan Karaman…Milli forma altında performansı ile dikkat çeken Kenan Karaman’ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Galatasaray’ın sezon sonunu beklemeden Fortuna Düsseldorf’a teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi. Bild Gazetesi’ne konuşan Düsseldorf yönetimi, sezon başında Galatasaray’dan resmi teklif aldıklarını ancak şu an teklif olmadığını belirtti.

Kenan Karaman, bu sezon Bundesliga 2’de 6 maçta 2 gol kaydederken, milli takımda 17 maçta 4 gole imza attı.