Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"Ancak geçen haftaki ve bu haftaki maçtan hiç memnun değiliz. Sezon başından beri yapılan hatalar ve verilen kararlar canımızı çok sıktı. Kendi sahamızda rakip takım gibi oynuyoruz. Hakem arkadaşların bu duruma bu kadar müsaade etmesinin anlamı yok. Rakip santrforların sürekli hava toplarında dirsek atmasına göz yumdular. Bu tip pozisyonlar sarı kartla cezalandırılır çünkü bazı şeylerin durdurulması gerekir. Rakip oyuncuların sert müdahalelerine kart gösterilmemesi çok yanlıştı. Ali Şansalan çok beğendiğim genç bir hakem. Ancak seyircinin olmadığı bir maçta bir takım bu kadar ezdirilmez. Yarın seyirci olduğunda durum daha farklı olur."

"Kazanmak için farklı bir oyun anlayışıyla sahada olacağız"

Sergen Yalçın kalan haftalarda iyi oyundan ziyade sadece maç kazanmaya yönelik oynayacaklarını söyledi.

"Zor bir maçtı. Maçtan önce de söyledim 8 haftadır kaybetmeyen, iyi oyuncuları olan, aldığı sonuçlarla bunu gösteren bir takım. Zor olacağını söylemiştik. Burak ve Gökhan sakatlandı. Bayağı da bir oyuncu kaybettik. Her geçen gün eksiliyoruz. Bu da tamamen oynanan maçların verdiği zorluk. Çok uzun ara verdik. Pandemiden yabancılar geç döndü. İyi oyundan çok maç kazanmaya yönelik oyun önemli. Kalan maçlarda kazanmak için farklı bir oyun anlayışıyla sahada olacağız. iyi oyun izletmek istiyoruz. Artık izletecek kimse kalmadığı için sadece kazanmaya yönelik oynayacağız."

"Beşiktaş olarak sürekli kazanmak istiyoruz"

Yalçın, Beşiktaşlı futbolcuların ikinci yarıda karakter koyduğunu da sözlerine ekledi.

"Oyuncularıma teşekkür ediyorum. İkinci yarıda karakter koydular. Maçı çevirmek için çok mücadele ettiler. Kazanıyoruz, kaybediyoruz. Bu büyük takımlarda alışılmış bir şey değil. Beşiktaş olarak sürekli kazanmak istiyoruz. Kaybetmek işleri zorlaştırıyor. Önümüzdeki sezon çok daha değişik bir Beşiktaş ortaya koymaya daha alternatifli bir grup oluşturmaya çalışacağız."

Sakatlandıkları için ilk yarıda oyundan çıkmak zorunda kalan Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün durumlarının yarın çekilecek MR'dan sonra belli olacağını söyleyen Sergen Yalçın, "Pazartesi günü aramızda olacaklarını düşünmüyorum. Umarım sezonu kapatmazlar." dedi.

"Konsantrasyon kaybı fazlasıyla var"

Sergen Yalçın, takımda konsantrasyon kaybı olduğunu söyledi.

"Konsantrasyon kaybı fazlasıyla var. Sadece bizde değil çoğu takımda var. Bu dönemde maç oynamak çok zor. 1 ay ara vermemiz gereken bir dönem. Bizde de diğer takımlarda da var. Bunun kadar doğal bir şey olamaz. Pandemi döneminde 2 ay idman yapıp maç oynamadık, oyuncular da sürekli idman yapmaktan sıkılıyor. Bu bozukluk bizde de var futbolcularda da var. Bunun kadar doğal bir durum olamaz. Elimizden geldiğince konsantre olmak istiyoruz ve ligi üçüncü sırada bitirmek istiyoruz. Herkes için zor bir dönem. Maçta birer birer değişiklik yaptık. Kenarda oyuna sokacak bir tek genç oyuncular kaldı. Dorukhan'ı da zaten kullanamıyoruz. Atiba sarı kart gördü, çok yorulduğunu gördük. Necip bana göre oyuna girdikten sonra iyi oynadı, Kayseri'de de iyi oynamıştı. Verilen görevi 2 maçtır iyi şekilde yapıyor. Oyuncularımız yok, varyasyon yapamıyoruz. Güven'i soktuk oyuna, sonra kenara aldık bu oyuncuyu. Çok değişiklik yaptık saha içinde. Biz de sorunları çözmek için kenarda duruyoruz. Elimizde çok alternatif yoktu bugün. Ligi üçüncü sırada bitirmek istiyoruz. Hem kendimizi hem oyuncularımızı maça, antrenmana motive etmeye çalışıyoruz. Maçlarda bu tür problemler olabiliyor. Biz de sorunları çözmek için kenardayız. Elimizde çok varyasyon yapacak oyuncu grubu da kalmadı."

Sergen Yalçın yeni sezon planlamasını ise ligdeki durumlarına göre belirleyeceklerini söyledi.

Ligi üçüncü bitirmek istediklerini söyleyen Sergen Yalçın, "Trabzonspor ceza alır mı almaz mı bilmiyorum ama belki Şampiyonlar Ligi elemesi oynayabiliriz. UEFA'ya direkt gidebiliriz. O yüzden yukarıda bitirmek için uğraşıyoruz." dedi.

"(TFF'nin yabancı futbolcu kararı) İnanılmaz mantıksız bir karar"

Sergen Yalçın, Türkiye Futbol Federasyonunun aldığı yabancı kararını eleştirdi.

"Yabancı oyuncu konusu çok uzun bir konu. Bu TFF'nin aldığı bir karar. Benim merak ettiğim bu kararı kimler oturup aldı. Altyapıdan oyuncu oynatma mecburiyeti koydular. Bunu koyarak genç oyuncuların yetişeceklerini mi sanıyorlar. Bunun için önce tesis lazım. Ben 18 kulübün tesislerini gezmelerini tavsiye ediyorum, bir görsünler bakalım. Hersek Ajax'ı örnek veriyor. Önce gidip Ajax'ın tesislerini gezin, sonra gelip 18 kulübün tesislerini gezin. Bakın bakalım birbirine benziyorlar mı? 8 tane oyuncu içeride olacak, 6 oyuncu kulübede olacak, 3 oyuncu evde oturacak, 2 oyuncu yemekte olacak... Bu iş bana çok acayip geliyor. Bu kuralın oyuncu yetiştirmekle alakası yok. Anadolu'daki takımları düşünün. 2 sene sonra altyapıdan 2 oyuncuyla oyna diyorsunuz. Adamlar altyapıdan 2 oyuncu bulamazsa ne yapacak, 9 kişiyle mi sahaya çıkacak. İnanılmaz mantıksız bir karar. Bunu kim oturup konuştuysa, bir daha oturup konuşsun. Fatih hocayı, Şenol hocayı, Mustafa hocayı alın, bu konuyu konuşun. İsterseniz biz de gelelim, bizlerle de konuşun. Tesis olmadan, plan program olmadan oyuncu yetişmez. Türkiye'de altyapısı en iyi olan takımlardan birisinin hocası olarak söylüyorum ben bunu. Diğer Anadolu takımlarının da konuşma hakları var, onlar da konuşsun."

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa: Kaptırdığımız top pahalıya mal oldu

Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"Her iki takım adına da önemliydi. Beşiktaş galip geldiğinde üçüncülük için devam edecekti. Biz de 8. olabilmek için mücadele edecektik."

Çapa, golleri doğru zamanda attıklarını vurguladı.

"Karşılaşma beklediğimiz gibi geçti. İlk 10-15 dakika baskılı oynayacaklarını bekliyorduk. Gol yiyene kadar panik içinde, tedirgin oynadık. Gol yedikten sonra oynamamız gereken şekle döndük ve doğru zamanlarda golleri bulduk. Üçüncü golü bulmak için de pozisyon bulabilirdik ama tercihleri doğru yapamadık. İkinci devre zorunlu değişiklik yapmak zorunda kaldık. Devre arasında Beşiktaş'ın baskılı başlayacağını biliyorduk ve rakibi ikinci alanda doğru baskı yaparak baskıyı kırmak istedik ama başlar başlamaz gol yedik. Sonraki süreçte bizim geçişlerde yakalamış olduğumuz pozisyonlar vardı. Üçünü alandaki tercih hataları ve vurduğumuz topların neticesini alamadık. En iyi yaptığımız işi Beşiktaş son dakikada yaptı. Topu kaptırmamış olsak 3-2'yi biz yakalayacaktık ama kaptırdığımız top pahalıya mal oldu. Skor olarak bir kaybımız oldu. Mücadele ve iyi niyet anlamında değişen bir şey olmadı. Nasıl iyi niyetle mücadele ettiysek bugün de onları yapmaya çalıştık. Oyuncu arkadaşlarımı bu yüzden tebrik ediyorum."

"Kısıtlamanın bir şey kazandıracağına inanmıyorum"

Çapa, Türkiye Futbol Federasyonunun aldığı yabancı kararı ile ilgili de konuştu.

"Bence federasyona niye böyle bir karar alındığını sormak lazım. Sayı daha önce de düşürüldü ve çıkarıldı. Bence kısıtlamanın bir şey kazandıracağına inanmıyorum. Altyapıdan oyuncu almak zorundaydınız ama kaç tanesi oynuyordu, çok değişen bir şey olmuyordu. Altyapı nasıl işlenir, nasıl oyuncu geliştirilir bunları düşünmek daha doğru olur. Maddi olarak yapıyorlarsa yine yanlışlık var. Bütçeye göre transfer yaptırıyor diğer federasyonlar. Öncelikle neden böyle bir karar alındığını öğrenirsek ona göre değerlendirme yapabiliriz. Yerli oyuncuların fiyatı tabii ki artacak. Havuz daralınca fiyat artar."

Gelecek sezon planlaması

Çapa, gelecek sezon ile ilgili de konuştu.

"Yeni olan bir takımız. Devre arasında bir o kadar oyuncu gelmiş ve gitmiş. Türkiye ligini bilen oyuncu sayısı azdı. Onu da bugün görebiliyoruz. Analizleri paylaşsak da ligde uzun süreli oynamak farklı oluyor. Bu sezonun beklentilerine karşılık verdiğimizi düşünüyorum. Sivas'la, Beşiktaş'la başa baş oynadık. Pozisyonlar da yakaladık. Biz de artık gelecek sezon planlamasında kulübün hedeflerine göre oyuncu grubunun eksiğini tamamlayarak hedefe ulaşmaya gayret edeceğiz."