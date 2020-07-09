Ömer Bayram, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"Son haftalarda aldığımız sonuçlardan dolayı taraftarımızı mutlu edemediğimiz ve onlara alışkın oldukları başarıları bu sezon yaşatamadığımız için çok üzgünüz. Kalan 3 haftada tüm gücümüzle en iyi sonucu almak için mücadele edeceğiz."

"Hak ettiğimiz pozisyonda olmadığımızın farkındayım"

Ömer, bireysel olarak yaşadığı üzüntüyü paylaşmak istediğini anlattı.

"Çocukluk hayalim olan Galatasaray'daki ilk yılım hedeflediğim şekilde geçmemişti ancak bu sezon başında yaşadığım zor günlere rağmen pes etmedim. Bana inanan hocamın ve takım arkadaşlarımın duydukları güvene karşılık vererek ve her türlü fedakarlıkta bulunarak kulübüme katkı vermeye çalıştım. Sezonun ikinci yarısında pandemi nedeniyle verilen aradan sonra hak ettiğimiz pozisyonda olmadığımızın farkındayım. Ben de kişisel olarak bunun ciddi üzüntüsünü yaşıyorum ve sorumluluğunu üstleniyorum."

"Eleştiri ve hakaret arasındaki ince çizgiyi aşmasını gerektirmiyor"

Ömer, spor yorumcularının üslubuyla ilgili duyduğu rahatsızlığı vurguladı.

"Ancak bu durum, bazı spor yorumcularının eleştiri ve hakaret arasındaki ince ve hassas çizgiyi aşmasını gerektirmiyor. Televizyon ekranlarında, gazete köşelerinde veya sosyal medya hesaplarında yorum yapan kişilerin, yorum yaptıkları insanların da gururu ve birer ailesi olduğunu unutmadan hareket etmelerini rica ediyorum."

Sarı-kırmızılı futbolcu, en zor günlerinde dahi kendisine sürekli destek olup sevgilerini hissettiren Galatasaray taraftarına teşekkür ederek açıklamasını tamamladı.