Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe'den Perotti için resmi teklif
Fenerbahçe, Roma forması giyen Diego Perotti için resmi teklif yaptı.
Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler, Roma'dan Diego Perotti için resmi teklifte bulundu.
Roma’dan ayrılmak isteyen Arjantinli oyuncu için menajeri Fenerbahçe ile görüşmelerde mesafe kaydetti.
Kulübünde yılda 2.8 milyon euro net maaş kazanan Perotti’yi kulübü Roma da gönderip maaş bütçesini düşürmek istiyor.
Etiketler: Fenerbahçe Diego Perotti romaSon Güncelleme: 9 Temmuz 2020 Perşembe 23:48
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