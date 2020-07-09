Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Kasımpaşa'yı konuk etti.

Ev saihibi Beşiktaş'ın golleri 7. dakikada Tyler Boyd, 49. dakikada Boateng ve 90. dakikada Güven Yalçın'dan geldi.

Kasımpaşa'nın gollerini ise 21. ve 29. dakikalarda Koita'dan geldi. Bu maçta iki gole birden imza atan Fode Koita, Kasımpaşa formasıyla 23 maçta 10 gol atıp, 3 de asist yaparak performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir galibiyet alan Beşiktaş puanını 53' çıkartarak ligde 4. sıraya yükseldi.

Süper Lig'de kritik haftalar öncesi topladığı puanlarla küme düşme hattından uzaklaşan Kasımpaşa adlığı bu yenilgiile 36 puanda kalarak haftayı 11. sırada kapattı.

Beşiktaş'ta Atiba, gördüğü sarı kartla 32. haftada oynanacak BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Tyler Boyd, Beşiktaş kariyerindeki ilk Süper Lig golünü Kasımpaşa'ya attı.

[Fotoğraf: AA]

Beşiktaş'ta maçın 10. dakikasında sağ alt arka adalesinden sakatlanan Burak Yılmaz, oyuna devam edemedi ve yerini Güven Yalçın’a bıraktı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 3-2 kazanmıştı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 6. dakikada Beşiktaş öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Caner Erkin'in yerden ortasında altıpas içinde arka direkteki Boyd, bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

17. dakikada Thiam'ın pasıyla savunma arkasına sarkarak sol çaprazdan ceza sahasına giren Koita'nın karşı karşıya vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu zamanında çıkarak topu önledi.

[Fotoğraf: DHA]

GOL - 21. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Tirpan'ın ceza sahasına uzun pasında Thiam'ın kafayla indirdiği topu, altıpas gerisindeki Koita ağlarla buluşturdu: 1-1

28. dakikada Quaresma'nın soldan ortasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Aytaç Kara, meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra şutunu çekti. Kaleci Ersin'i geçen topu savunmadaki Ruiz uzaklaştırdı.

GOL - 29. dakikada lacivert-beyazlılar öne geçti. Beşiktaş yarı alanının ortasında aldığı topla sol çaprazdan ceza sahasına giren Koita'nın vuruşunda yakın direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2

41. dakikada Boyd'un soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışı sol çaprazdaki Hutchinson'ın önünde kaldı. Tecrübeli futbolcunun gelişine çok sert vurduğu meşin yuvarlağı yakın direk dibindeki kaleci Ramazan Köse güçlükle uzaklaştırdı.

Müsabakanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamladı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - BEŞİKTAŞ EŞİTLİĞİ YAKALADI 49. dakikada Lens'in sağ kanattan yaptığı ortayı kale önünde tamamlayan Boateng skora bir kez daha dengeyi getirdi. 2-2

62. dakikada Elneny'nin ceza sahası dışından şutunda top yandan auta çıktı.

GOL - BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ 90. dakikada Victor Ruiz'in sağ kanattan yaptığı ortasına arka direkte çok iyi bir kafa vuruşu yapan Güven'in şutu ağlarla buluştu. 3-2

Müsabakayı Beşiktaş 3-2 kazandı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Şansalan, Asım Yusuf Öz, Mustafa Sönmez

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül (Dk. 37 Boateng), Roco, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Lens, Hutchinson (Dk. 80 Necip Uysal), Diaby, Boyd, Burak Yılmaz (Dk. 11 Güven Yalçın)

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Tirpan (Dk. 90+2 Anıl Koç), Meriah, Fernandes, Haddadi, Aytaç Kara, Pavelka (Dk. 67 Dieumerci Ndongala), Quaresma (Dk. 67 Tarkan Serbest), Hajradinovic (Dk. 78 Loret Sadiku), Thiam, Koita (Dk. 46 Yusuf Erdoğan).

Goller: Dk. 6 Boyd, Dk. 49 Kevin-Prince Boateng, Dk. 90 Güven Yalçın (Beşiktaş), Dk. 21 ve 29 Koita (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 33 Gökhan Gönül, Dk. 63 Atiba Hutchinson, Dk. 81 Necip Uysal (Beşiktaş), Dk. 40 Koita (Kasımpaşa)