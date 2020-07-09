Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK, İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti.

Gaziantep FK, 87. dakikada Maxim (pen.), 88. dakikada Furkan Soyalp ve 90+9. dakikada Pawlowski'nin attığı gollerle sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Konuk ekibin tek golü 13. dakikada Deni Milosevic'ten geldi.

Ligde orta sıralarda bulunan Gaziantep aldığıbu galibiyetle 41 puana yükselerek haftayı 8. sırada tamamladı.

Kümede kalma mücadelesi veren İttifak Holding Konyaspor kritik haftada kaybederek 30 puanda kaldı ve ligde 17. sıraya geriledi.

İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele golsüz sona ermişti.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Karşılaşmanın ilk dakikasında konuk takım gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Volkan Fındıklı verkaçlarla ceza sahasına sokuldu. Karşı karşıya pozisyonda kaleci Günay gole izin vermedi.

GOL - 13. dakikada konuk ekip öne geçti. Ömer Ali'nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Milosevic, uzak köşeye doğru yaptığı vuruşta topu filelerle buluşturdu: 1-0

25. dakikada ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan Maxim, dönerek yaptığı vuruş direkten geri döndü. Seken topu Kenan tamamlamak istedi, ama savunma araya girdi.

26. dakikada hızlı gelişen konuk ekibin atağında Ömer Ali'nin pasıyla ceza sahasına sokulan Bajic, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top az farkla dışarı gitti.

45+2 dakikada hızlı gelişen İttifak Holding Konyaspor atağında Ömer Ali sağ kanatta hareketlenip ortasını yaptı. Savunmadan seken meşin yuvarlakla buluşan Milosevic'in sert şutunda kaleci Günay, son anda topu kornere çeldi.

Maçın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: Gaziantep Futbol Kulübü]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

54. dakikada sol kanatta topla buluşan Maxim, ceza sahasına doğru sokulup çaprazdan vuruşunu yaptı. kaleci Ertuğrul topu güçlükle çeldi.

71. dakikada konuk takım ikinci gole çok yaklaştı. Miya'nın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Milosevic'in sert şutunda kaleci Günay gole izin vermedi.

80. dakikada hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Muhammet'in pasıyla ceza sahasına sokulan Maxim, karşı karşıya pozisyonda topu yandan auta gönderdi.

84. dakikada Muhammet'in ortasında Volkan'ın topla elle oynadığını belirten hakem Hüseyin Göçek, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.

GOL - GAZİANTEP EŞİTLİĞİ SAĞLADI 87. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Maxim, kaleciyi ters köşeye yatırarak topu filelere gönderdi. 1-1

GOL GAZİANTEP ÖNE GEÇTİ 88. dakikada Morais'in sol kanattan içeriye çevirdiği topla penaltı noktası üzerinde buluşan Furkan, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1

GOL - GAZİANTEP FARKI 2'YE ÇIKARDI 90+9. dakikada Konyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda kaleci Ertuğrul da öne çıkmıştı. Kullanılan köşe vuruşunda topu kontrol eden Günay oyunu çabuk başlattı. Pawlowski topla boş kaleye koşup topu filelere gönderdi.

Karşılaşmanın son dakikasında iki takım oyuncuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Maç ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: Gaziantep Futbol Kulübü]

Stat: Kalyon.

Hakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Candaş Elbil.

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Tosca, Morais, Sousa (Dk. 66 Bartlomiej Pawlowski), Kana Bıyık, Güray Vural (Dk. 56 Jefferson), Kenan Özer (Dk. 67 Furkan Soyalp), Oğuz Ceylan, Maxim (Dk. 90+4 Raman Chibsah), Kayode (Dk. 46 Muhammet Demir).

İttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Volkan Fındıklı, Uğur Demirok, Skubic, Alper Uludağ, Anicic, Miya (Dk. 73 Paolo Hurtado), Jevtovic, Milosevic, Ömer Ali Şahiner (Dk. 80 Thuram), Bajic

Goller: Dk. 13 Milosevic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 87 Alexandru Maxim (penaltı) Dk. 88 Furkan Soyalp, Dk. 90+9 Pawlowski (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 45 Miya, Dk. 82 Ertuğrul Taşkıran, Dk. 86 Uğur Demirok, Dk. 86 Deni Milosevic, Dk. 90+11 Alper Uludağ (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 50 Oğuz Ceylan, Dk. 71 Furkan Soyalp, Dk. 90+12 Morais (Gaziantep FK)