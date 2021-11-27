Spor Toto Süper Lig’in 14’üncü haftasında Beşiktaş sahasında GZT Giresunspor’a 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi:

"Futbol sahada oynanmıyor, bilgisayar başında oturanlar karar veriyor"

"Konuşulacak bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Kader kısmetle ilgili bir geceydi. Acayip bir gece oldu. VAR, yönetim derken, yenilen goller, sakatlıklar, beklemediğimiz, ters yakalandığımız bir gece oldu. Kazanmak istiyorduk ama bu şartlarda biraz zor. Hakemlerle ilgili çok konuşmak istemiyorum. Pozisyon penaltıdır ya da değildir. Necip’in kırmızı kartından önce Josef’e faul var. Kırmızı kart ağırdı bence. Aleyhimize olan pozisyonlarda VAR hemen devreye giriyor. Lehimize olan pozisyonlarda girmemesi çok enteresan. Televizyonlarda gösterilmeyen pozisyonlar var. İstediğimiz zaman bizde yok sildik diyorlar. Silerler tabii. 10 dakika içinde VAR devreye girdi ve çökertti. Futbol sahada oynanmıyor. Bilgisayar başında oturanlar karar veriyor. Sert konuşunca ceza veriyorlar. Türk futbolu adına üzgünüm. Bu durumun içinde olduğumdan dolayı, güvensiz bir durumda futbol oynamaya, maç kazanmaya çalışıyoruz. Bu bahane mi, değil. Performansımız beklenenin altında."

"Sorumluluk alacak kişi benim"

"Bu sene iyi bir sezon beklerkeni planlarken işler istediğimiz gibi gitmedi. Futbolda bunlar oluyor. Herkesin başına gelebilir. Daha önce de bunları yaşadık. Bu sefer uzun oldu. Altından kalkmak zor oluyor. 2,5 aydır bu durumun farkındayız, ama ekip olarak bir türlü beceremedik. Bu durumun sorumlusu benim. Sorumluluk alacak kişi benim. Taraftarımızın gelirken inanılmaz desteği vardı. Bugüne kadar bize sabrettiler. Onlara da teşekkür ediyorum. Biz onlara beklentilerini veremedik. O açından üzgünüz. Burası Beşiktaş, düştüğü yerden kalkmasını bilir. Maalesef psikoloji çok aşağı düştü. Biraz da kadar, kısmet demek lazım. Beklemediğimiz şeyler oluyor. Şampiyonlar Ligi ve lig de buna dahil. Yeterli seviyeye ulaşamadık, beceremedik. Ekibim ve oyuncularım adına taraftarımızdan özür diliyorum."

"Tercihlerin eleştirilmesini doğru bulmuyorum"

"Necip Uysal’ın kırmızı kart gördüğü pozisyon öncesinde Josef de Souza’ya net şekilde faul yapıldı. Bireysel performanslar tabii ki düşüktü. Kaleye gelemeyen bir rakiple oynuyorsunuz. Penaltı 5 dakika sonra kırmızı kart. Necip’in pozisyonu kırmızı kart mı? Tekrarını izlemedim. Öncesinde Josef’e yapılan yüzde 100 faul var. Ben bunların normal olduğunu düşünmüyorum. N’Sakala’nın bir saygısızlığı var. Kadro dışı kararının oyunla alakası yok. Salih’i kadroya almadık. Bu normal, bugün için kadroda kalmış olabilir. Rıdvan, Serdar sakat. Salih’in olmaması enteresan bir durum mu ? Radikal bir karar değil. Daha önce Oğuzhan’ı da Salih’i de oynattık. Bunlar benim tercihlerim. Sizler antrenör olsaydınız, tercihleriniz farklı olurdu. Tercihlerin eleştirilmesini doğru bulmuyorum. Oyunu eleştirebilirsiniz. Tercihler, oyuncu performanslarına bağlı. Oyuncular beklentiye cevap verdiği zaman tercihler doğru, vermediği zaman yanlış oluyor. Beni eleştirmeniz doğal. Burada her türlü ihaleyi alacak kişi benim. Yeter ki işler iyi gitsin. İyi gittikten sonra her türlü ihaleyi alırım."

"Bazen olmadı mı olmuyor"

"Bizim oyuncularla ya da onların kendi aralarında bir problem yok. Buradan çıkışı göremiyoruz. Tabii ki görmek istiyorum ama bu durum bugünlük değil. 2 aydan beri bu durumun içindeyiz. Dortmund maçından beri düzenimiz bozuldu. Antrenman programını değiştiriyoruz, bireysel toplantı yapıyoruz. Hoca analiz yapmıyor diyorsunuz, ama yapıyoruz. Analizi her hoca yapar. Kimi az, kimi çok yapar. Bu iş parçadan bütüne doğru gider. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Yeni antrenman metotları, programları buluyoruz. Bazen olmadı mı olmuyor. Bazen düzeltemiyoruz. Düşüşe çare bulamıyoruz. Motivasyon düşüyor. Oyuncuların reaksiyon göstermesi gerekiyor. Bizden daha üzgün kimse olabilir mi? Bu durumu düzeltemediğimizden dolayı çok üzgünüz. Çok fazla da zarar vermek istemiyorum. Taraftara teşekkür ediyorum. Burada olması gereken o. Ben Beşiktaş’ta sembol olmuş bir kişiyim. İşler kötü gittiği zaman sorumluluk alabilecek kapasitede biriyim. Mücadele anlamında sorunumuz var. Biraz da kader bizi buraya getiriyor. Bir türlü girmiyor. Sonrasında biri şut çekiyor, penaltı oluyor. Bunlara da çözüm bulamıyoruz. Üzgünüz bu düşüşten ama elimizden gelen bu. Sorunun ne olduğuyla ilgili oyuncularla hem bireysel hem de toplu şekilde toplantılar yapıyoruz. Oyuncuların da fikrini alıyoruz. Ama oyuncular problem olduğunu söylemiyorlar. Onların da isteklerine cevap vermek istiyoruz. Değiştirmemiz gereken ney, hatamız varsa onu da değiştirebiliriz diyoruz. Antrenmanlarda da sorun yok. Antrenmanlarda kavga, tartışma çıkmıyor. Ödemeler günü gününe yapılıyor. Görünen bir sorun yok."

"Taraftar tepkisinde haklı"

"Traftar tepkisinde haklı. Taraftarın maça ilgi göstermemesini normal buluyorum. Böyle bir durumda stadın dolmasını beklemek gerçekçi olmaz. Oyunculara gösterilen tepki normal. Bu işin başarı kısmında o hazzı yaşıyorsanız, başarısızlık kısmında da protestoya maruz kalacaksınız. Biz de çok protesto edildik. İyi gittiği zaman el üstünde tutulduk. Bu oyunun gerçeği.”

"Yarın başkanla bir değerlendirme yapacağız"

"Teknik direktör benim. Önce sorumlu benim. Sonrasında oyuncular sorumlu olacak kişiler. Nasıl şampiyon olduğumuzda sorumlu bensem kötü giderken de benim. Bizim hayatımız bu camiada geçti. Buranın nasıl bir camia olduğunu biliyoruz. Gidişat iyi değil. Yarın başkanla bir değerlendirme yapacağız. Camiaya zarar vermek istemiyorum. İyi bir gidişat değil. Futbol böyle bir oyun. Bazen sevinirsiniz bazen üzülürsünüz. Bu dönem de kötü dönemimiz. Geçen sene çok iyiydi bu sene iyi gitmiyor. Nasıl bir çözüm bulacağız bilmiyor."

"Sosyal medyada virüsler var, taraftarımız bunlara inanmasın"

Ümraniye’de yalnız bırakılıp, bırakılmadığı üzerine gelen soru üzerine Sergen Yalçın, şöyle konuştu:

"Asla yalnız kaldığımız yok. Emre Kocadağ geliyor, zaman zaman başkan bizimle beraber. İşler kötü gittiği zaman futbolda büyük camialarda konuşulan şeyler bunlardır. 'Hoca yalnız bırakılıyor, hocanın konsantrasyonu yok, antrenmana gelmiyor' diyen varmış. İşler kötü gittiği zaman bunlar normal. Hoca tesise kaçta geliyor, kaçta gidiyor. Sanki banka memuruyum. Yeri gelir sabah gelir akşam çıkarım. Yeri gelir öğlen gelir, 2’de çıkarım. Gereksiz konulara girmenin kimseye faydası yok. Geçen sene başarılıydık bu sene başarısızız. Sosyal medyada virüsler var. Taraftarımız bunlara inanmasın."