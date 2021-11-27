Haber Giriş: 27 Kasım 2021 Cumartesi 21:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan paralimpik milli yüzücü Sevilay Öztürk'e ziyaret
[Fotoğraf: AA]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, paralimpik milli yüzücü Sevilay Öztürk ve ailesini ziyaret etti.
Bakan Kasapoğlu, Kahramanmaraş'taki temasları kapsamında milli yüzücü Sevilay Öztürk ve ailesi ile evlerinde görüştü.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli yüzücü Öztürk'ü kutlayan Kasapoğlu, milli sporcunun başarısından duyduğu mutluluğu dile getirdi.
[Fotoğraf: AA]
Kasapoğlu, ziyaretin sonunda, aile fertleri ile Öztürk'ün şimdiye kadar katıldığı şampiyonalarda elde ettiği madalya ve plaketlerin önünde hatıra fotoğraf çektirdi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Son Haberler
- 21:16
- 21:27
- 21:11
- 21:22
- 20:43
Sıradaki Haber
Milli judoculardan Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya
Yükleniyor lütfen bekleyiniz