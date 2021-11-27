Norveç'in Lillehammer kentindeki şampiyonada milli takım, final maçında Rusya'yla karşılaştı.

Erkek Milli Takımı, B kategorisinde normal setleri 3-3 eşitlikle sona eren karşılaşmanın uzatma setinde Rusya'yı 4-3 yenerek, Avrupa Şampiyonu oldu.

"Pandemiye rağmen çok çalışmanın semeresini aldık"

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, bu spor dalında bu başarının kazanılmasının ülkemiz için çok değerli olduğunu anlattı:

"Çok mutluyuz. 2 yıldır COVID-19'a rağmen bu turnuvaya çok iyi hazırlandık. Bu çok büyük bir başarı. Bizim rakiplerimiz 150 yıldır bu kış sporuyla ilgilenirken, Türkiye'de biz daha 10 yıldır bu sporu oynuyoruz. Turnuvanın finaline kadar sıfır hatayla geldik. Bütün oyuncularımızı, teknik ekibimizi hepsini tebrik ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığının bize büyük destekleri oldu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’de destekleriniz bizden hiç eksik etmedi. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Büyük bir zafer kazandık, pandemiye rağmen çok çalışmanın semeresini aldık."

A Milli Erkek Curling Takımı, 2022 yılında Avrupa Şampiyonası A kategorisinde mücadele edecek.